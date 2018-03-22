Mulher é atingida por bala perdida dentro de casa em Cachoeiro

Fachada do hospital em que a vítima está internada Crédito: Geizy Gomes

Uma mulher de 54 anos foi atingida por uma bala perdida, dentro de casa, durante uma troca de tiros entre traficantes no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim , Sul do Estado. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (22). Ela foi socorrida por um vizinho e levada para um hospital do município.

Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 1h30. O marido da vítima contou aos militares que ele e a esposa estavam em casa quando começou uma troca de tiros na rua entre traficantes da região.

Neste momento, uma bala atingiu a mulher nas costas. Com a ajuda de um vizinho, ela foi socorrida e levada para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. A unidade informou que a paciente permanece internada.