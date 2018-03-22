Mulher é atingida por bala perdida dentro de casa em Cachoeiro

Uma mulher de 54 anos foi atingida por uma bala perdida, dentro de casa, durante uma troca de tiros entre traficantes no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (22). Ela foi socorrida por um vizinho e levada para um hospital do município.
Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 1h30. O marido da vítima contou aos militares que ele e a esposa estavam em casa quando começou uma troca de tiros na rua entre traficantes da região.
Neste momento, uma bala atingiu a mulher nas costas. Com a ajuda de um vizinho, ela foi socorrida e levada para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. A unidade informou que a paciente permanece internada.
A Polícia Civil investiga o caso, mas até o momento nenhum suspeito foi detido.