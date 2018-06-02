Mulher é assassinada após se esconder em varanda no bairro Bonfim

Um bebê teria sido atingido por bala perdida semanas antes nesta casa, no bairro Bonfim, em Vitória Crédito: Rafael Silva | Gazeta Online

Uma mulher ainda não identificada pela polícia foi morta na madrugada deste sábado (2) no bairro Bonfim, em Vitória. Ela foi assassinada na rua Herminio Blackman, na varanda da casa de uma idosa de 90 anos, que estava dormindo na hora do crime.

Segundo a Polícia Militar foram encontradas 17 cápsulas de calibre 9 mm e calibre ponto quarenta. Ela estava na casa de um amigo e, por volta das 3h40, resolveu sair para comprar cigarros. Quando estava voltando, foi surpreendida pelos assassinos e tentou se esconder na varanda da casa de uma idosa de 90 anos.

As marcas de tiros ficaram pela parede da casa. O vidro de uma janela também foi estilhaçado por conta dos tiros. A idosa passou mal quando viu que uma mulher tinha morrido em sua varanda.

Os moradores da casa disseram que não conheciam a vítima. De acordo com o amigo da mulher, ela era conhecida como Tatiana.

BEBÊ TERIA SIDO ATINGIDO POR BALA PERDIDA SEMANAS ANTES

A cerca de dez metros da casa está uma outra residência onde um bebê de sete meses teria sido atingido por uma bala perdida após uma troca de tiros entre um criminoso e a Polícia Militar, no ultimo dia 5 de maio.

O tiroteio teria começado durante uma perseguição, em que um dos suspeitos teria pulado na varanda da casa onde a criança estava. Moradores estavam assustados com a violência na região, mas não quiseram dar entrevistas.