Mulher é assassinada a tiros a caminho de festa em São Mateus

Uma jovem de 24 anos foi assassinada a tiros em São Mateus, Norte do Espírito Santo, na noite deste domingo (1º), por volta de 20h30, quando seguia para uma festa. O corpo de Rafaela Leite de Brito foi encontrado pela Polícia Militar na Rua Gileno Santos, no bairro Bonsucesso. A morte foi constatada pelo Corpo de Bombeiros.
A PM não divulgou as circunstâncias do crime, mas, de acordo com a Polícia Civil de São Mateus, foi cometido por dois indivíduos. A Polícia Civil disse também que já sabe a motivação do assassinato e trabalha para pedir a prisão temporária dos suspeitos. Detalhes não foram repassados à imprensa.
Quem tiver alguma informação que ajude a polícia pode ligar para o telefone do Disque-Denúncia. O número é o 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.