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Violência

Mulher é assassinada a tiros a caminho de festa em São Mateus

O corpo de Rafaela Leite de Brito, 24 anos, foi encontrado pela Polícia Militar na Rua Gileno Santos, no bairro Bonsucesso

Publicado em 02 de Abril de 2018 às 17:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2018 às 17:47
Rafaela Leite de Brito, 24 anos, foi morta a tiros em São Mateus Crédito: Reprodução | Facebook
Uma jovem de 24 anos foi assassinada a tiros em São Mateus, Norte do Espírito Santo, na noite deste domingo (1º), por volta de 20h30, quando seguia para uma festa. O corpo de Rafaela Leite de Brito foi encontrado pela Polícia Militar na Rua Gileno Santos, no bairro Bonsucesso. A morte foi constatada pelo Corpo de Bombeiros.
A PM não divulgou as circunstâncias do crime, mas, de acordo com a Polícia Civil de São Mateus, foi cometido por dois indivíduos. A Polícia Civil disse também que já sabe a motivação do assassinato e trabalha para pedir a prisão temporária dos suspeitos. Detalhes não foram repassados à imprensa.
Quem tiver alguma informação que ajude a polícia pode ligar para o telefone do Disque-Denúncia. O número é o 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.
 

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