Violência

Mulher é assassinada a facadas pelo ex em São José do Calçado

Cimoni Aparecida Maximiano, 42 anos, foi morta dentro de casa
Redação de A Gazeta

29 jan 2018 às 16:05

Uma ambulância chegou a ser acionada, mas Cimoni Aparecida Maximiano já havia falecido Crédito: Reprodução/Facebook
Uma mulher de 42 anos foi assassinada pelo ex companheiro na noite deste domingo (28), no Loteamento São Domingos, em São José do Calçado, na região do Caparaó. Uma ambulância chegou a ser acionada para socorrer a vítima, que foi ferida por facadas, mas ela já havia falecido. O suspeito fugiu do local.
De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 19h na casa da vítima, identificada como Cimoni Aparecida Maximiano. O irmão dela contou que o autor é o ex companheiro dela, que não foi localizado.
Cimoni morreu no local do crime. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Viatura da PM pega fogo próximo a batalhão em Linhares; veja vídeo
Imagem de destaque
Bairro periférico de Vitória ganha galeria a céu aberto com mural de 1.600 m²
Imagem de destaque
Professor de hidroginástica morre durante aula em praia de Guarapari

