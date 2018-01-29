Mulher é assassinada a facadas pelo ex em São José do Calçado

Uma mulher de 42 anos foi assassinada pelo ex companheiro na noite deste domingo (28), no Loteamento São Domingos, em São José do Calçado, na região do Caparaó. Uma ambulância chegou a ser acionada para socorrer a vítima, que foi ferida por facadas, mas ela já havia falecido. O suspeito fugiu do local.
De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 19h na casa da vítima, identificada como Cimoni Aparecida Maximiano. O irmão dela contou que o autor é o ex companheiro dela, que não foi localizado.
Cimoni morreu no local do crime. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.