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Praia do Suá

Mulher é agredida e roubada por grupo de criminosos em Vitória

O crime aconteceu na região da Praia do Suá. Após a ação, a jovem entrou em contato com a PM, que enviou uma equipe da Guarda Municipal e conseguiu apreender um dos suspeitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 09:42

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 09:42

Vítima conseguiu ligar para a polícia após ser agredida e assaltada
Vítima conseguiu ligar para a polícia após ser agredida e assaltada Crédito: Ronaldo Rodrigues / TV Gazeta
Uma mulher de 19 anos, que preferiu não se identificar por medo de represálias, foi agredida e teve a bicicleta roubada quando saía do trabalho, na noite da última quarta-feira (3).  O crime aconteceu na região da Praia do Suá, em Vitória. Após a ação, a jovem entrou em contato com a Polícia Militar, que enviou uma equipe da Guarda Municipal e conseguiu recuperar a bicicleta e apreender um dos suspeitos, um menor de 15 anos. 
De acordo com a vítima, em entrevista para a TV Gazeta, ela saía, em uma bicicleta, de um shopping onde trabalha na região. Ao pedalar pela Praia do Suá, passou por um grupo de cinco jovens. Foi nesse momento que as agressões tiveram início. 
"Assim que passei por eles, me travaram, me derrubaram no chão, um deles me agredindo com chutes e os outros levaram a bike.  Preferi deixar levar ao invés de reagir. A gente fica com medo, não sabe o dia e amanhã. Nunca espera acontecer com a gente, fica apreensiva", disse.
A jovem ligou para a PM, que enviou uma equipe da Guarda Municipal ao local. Os agentes da Guarda realizaram buscas e conseguiram apreender um dos assaltantes, de 15 anos. A bicicleta foi recuperada, mas os outros suspeitos conseguiram fugir em direção ao Morro da Garrafa, na Praia do Suá. 

NA MESMA NOITE, OUTRO ASSALTO NA REGIÃO

O caso da jovem agredida não foi a única ação violenta na região durante a noite da última quarta (3). De acordo com a Guarda Municipal, o caso foi a segunda ocorrência de roubo que a equipe atendeu no local, na mesma noite. 
Pouco antes do roubo da bicicleta, os agentes prenderam um homem de 36 anos que roubou a mochila de uma mulher com todos os pertences da vítima, também na Praia do Suá. 

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Com informações da TV Gazeta

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