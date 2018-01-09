Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Mulher é agredida durante assalto em Cachoeiro de Itapemirim

A vítima levou uma coronhada e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2018 às 17:32

Publicado em 09 de Janeiro de 2018 às 17:32

As vítimas estão internadas na Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Geizy Gomes
Uma mulher de 39 anos foi agredida com uma coronhada na cabeça durante um assalto na manhã desta terça-feira (09), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A vítima precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros.
Segundo registro da Polícia Militar, o caso aconteceu às 7h, no bairro Santa Cecília. A mulher, moradora do bairro, caminhava em direção ao trabalho. Os homens estavam de moto e após passarem por ela, deram uma coronhada com um revólver e roubaram o celular dela.
Com a pancada, ela ficou desacordada e precisou de atendimento médico na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a unidade, a paciente permanece internada no Pronto Socorro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Viatura da PM pega fogo próximo a batalhão em Linhares; veja vídeo
Imagem de destaque
Bairro periférico de Vitória ganha galeria a céu aberto com mural de 1.600 m²
Imagem de destaque
Professor de hidroginástica morre durante aula em praia de Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados