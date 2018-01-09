Mulher é agredida durante assalto em Cachoeiro de Itapemirim

As vítimas estão internadas na Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Geizy Gomes

Uma mulher de 39 anos foi agredida com uma coronhada na cabeça durante um assalto na manhã desta terça-feira (09), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A vítima precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo registro da Polícia Militar, o caso aconteceu às 7h, no bairro Santa Cecília. A mulher, moradora do bairro, caminhava em direção ao trabalho. Os homens estavam de moto e após passarem por ela, deram uma coronhada com um revólver e roubaram o celular dela.