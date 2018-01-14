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Intolerância

Mulher diz que é namorada da amiga e acaba agredida em Guriri

O acusado é um jovem de 22 anos. Ele chamou a vítima de 'sapatão' e passou a agredi-la com socos e chutes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2018 às 14:52

Publicado em 14 de Janeiro de 2018 às 14:52

Delegacia Regional de São Mateus Crédito: Reprodução / Google Maps
Uma mulher de 28 anos foi agredida ao defender a amiga de um assediador durante uma festa numa área de shows em Guriri, litoral de São Mateus, Norte do Estado. O crime foi registrado pela Polícia Militar na noite deste sábado (13). O suspeito, um jovem de 22 anos, acabou detido.
A amiga da vítima contou à PM que as duas estavam no local quando o rapaz começou a assediá-la. Percebendo que a amiga estava se sentindo incomodada, a vitima intercedeu dizendo que seria namorada dela. Nesse momento, o rapaz começou a ofendê-la com palavrões e a chamou de "sapatão". Nervoso, ele também passou a agredi-la com socos e chutes.
O acusado foi contido por pessoas que estavam no local até a chegada dos seguranças da festa. Os profissionais também o detiveram até a chegada dos militares. O detido foi conduzido à 18ª Delegacia Regional de São Mateus. A PM informou que a vítima sofreu lesões no rosto decorrentes dos socos que recebeu.

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