Mulher diz que é namorada da amiga e acaba agredida em Guriri

Delegacia Regional de São Mateus Crédito: Reprodução / Google Maps

Uma mulher de 28 anos foi agredida ao defender a amiga de um assediador durante uma festa numa área de shows em Guriri, litoral de São Mateus, Norte do Estado. O crime foi registrado pela Polícia Militar na noite deste sábado (13). O suspeito, um jovem de 22 anos, acabou detido.

A amiga da vítima contou à PM que as duas estavam no local quando o rapaz começou a assediá-la. Percebendo que a amiga estava se sentindo incomodada, a vitima intercedeu dizendo que seria namorada dela. Nesse momento, o rapaz começou a ofendê-la com palavrões e a chamou de "sapatão". Nervoso, ele também passou a agredi-la com socos e chutes.