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Fúria

Mulher destrói carro de ex-marido em Cachoeiro de Itapemirim

Segundo a PM, a mulher utilizou uma barra de ferro; ela teve ataque de fúria após ver mensagens do ex com outra pessoa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2018 às 20:14

Publicado em 08 de Agosto de 2018 às 20:14

Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim, onde o caso foi registrado Crédito: Marcel Alves
Uma jovem de 26 anos foi detida após quebrar o carro do ex-marido com uma barra de ferro. O momento de fúria aconteceu no bairro Morro da Palha, em Mimoso do Sul, Sul do Estado, na noite de terça-feira (08). A mulher teria descoberto conversas do ex-marido com uma outra pessoa.
Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu às 23h30. Da rua, a mulher pedia para que o ex saísse da casa porque ela queria tirar satisfações por ter descoberto em uma rede social conversas com outra mulher.
Os militares encontraram a mulher descontrolada, com uma faca e uma barra de ferro nas mãos. O ex-marido contou que ela havia quebrado o carro dele, um Fiat Uno, estacionado em frente à garagem. O homem foi orientado a ficar dentro da residência.
A mulher tentou fugir com a ajuda de uma carona do irmão, mas foi alcançada pelos militares e levada para a Delegacia de Polícia Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim. Ela foi ouvida e liberada.

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