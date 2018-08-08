Mulher destrói carro de ex-marido em Cachoeiro de Itapemirim

Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim, onde o caso foi registrado Crédito: Marcel Alves

Uma jovem de 26 anos foi detida após quebrar o carro do ex-marido com uma barra de ferro. O momento de fúria aconteceu no bairro Morro da Palha, em Mimoso do Sul, Sul do Estado, na noite de terça-feira (08). A mulher teria descoberto conversas do ex-marido com uma outra pessoa.

Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu às 23h30. Da rua, a mulher pedia para que o ex saísse da casa porque ela queria tirar satisfações por ter descoberto em uma rede social conversas com outra mulher.

Os militares encontraram a mulher descontrolada, com uma faca e uma barra de ferro nas mãos. O ex-marido contou que ela havia quebrado o carro dele, um Fiat Uno, estacionado em frente à garagem. O homem foi orientado a ficar dentro da residência.