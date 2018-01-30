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BR 262

Mulher desmaia durante assalto em ponto de ônibus em Cariacica

Assalto aconteceu às margens da BR 262, em Cariacica. Bandidos puxaram a bolsa da vítima e a empurraram. Ela caiu no chão e ficou inconsciente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2018 às 18:09

Publicado em 30 de Janeiro de 2018 às 18:09

Fachada da 4ª Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Vitor Jubini
Uma mulher foi agredida e desmaiou durante um assalto, na noite desta segunda-feira (29), em Cariacica. A vítima esperava pelo ônibus em um ponto às margens da BR 262, próximo à 4ª Delegacia Regional de Cariacica, quando foi abordada por volta das 22 horas.
Em depoimento à polícia, a passageira, 54 anos, contou que estava em pé no ponto e deu sinal ao ver que o ônibus que esperava se aproximava. Foi neste momento que um adolescente de 16 anos, e uma mulher identificada como Franciane Corrêa de Oliveira, 29, renderam a vítima.
Com a mão na cintura, por dentro do short, o adolescente gritou para a mulher entregar a bolsa pois estava armado. Em seguida, puxou a bolsa da vítima e a empurrou. De acordo com ela, o empurrão foi tão forte, que caiu no chão e acabou desmaiando.
Franciane e o adolescente fugiram correndo do local, levando a bolsa da vítima. Agentes da Polícia Rodoviária Federal que terminavam de entregar uma ocorrência na delegacia viram a movimentação no ponto de ônibus e a dupla deixando o local.
Pessoas que estavam no ponto e que ajudaram a socorrer a vítima, apontaram para a dupla que corria pela rodovia, indicando aos policiais sobre o roubo. Franciane e o adolescente foram capturados e levados para a delegacia.
Em depoimento, os dois negaram o crime, porém foram reconhecidos pela vítima e também estavam com a bolsa dela. O adolescente vai responder pelo crime de roubo e foi encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases). Já Franciane foi autuada por roubo e corrupção de menores e levada para o presídio.

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