Mulher desmaia durante assalto em ponto de ônibus em Cariacica

Fachada da 4ª Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Vitor Jubini

Uma mulher foi agredida e desmaiou durante um assalto, na noite desta segunda-feira (29), em Cariacica . A vítima esperava pelo ônibus em um ponto às margens da BR 262, próximo à 4ª Delegacia Regional de Cariacica, quando foi abordada por volta das 22 horas.

Em depoimento à polícia, a passageira, 54 anos, contou que estava em pé no ponto e deu sinal ao ver que o ônibus que esperava se aproximava. Foi neste momento que um adolescente de 16 anos, e uma mulher identificada como Franciane Corrêa de Oliveira, 29, renderam a vítima.

Com a mão na cintura, por dentro do short, o adolescente gritou para a mulher entregar a bolsa pois estava armado. Em seguida, puxou a bolsa da vítima e a empurrou. De acordo com ela, o empurrão foi tão forte, que caiu no chão e acabou desmaiando.

Franciane e o adolescente fugiram correndo do local, levando a bolsa da vítima. Agentes da Polícia Rodoviária Federal que terminavam de entregar uma ocorrência na delegacia viram a movimentação no ponto de ônibus e a dupla deixando o local.

Pessoas que estavam no ponto e que ajudaram a socorrer a vítima, apontaram para a dupla que corria pela rodovia, indicando aos policiais sobre o roubo. Franciane e o adolescente foram capturados e levados para a delegacia.