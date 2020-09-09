Mulher de 65 anos é assaltada e suspeito acaba atropelado em Vila velha

Uma mulher de 65 anos teve o celular roubado na tarde desta terça-feira (08), próximo à igreja Batista do bairro Guaranhuns, em Vila Velha. De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito estava em uma bicicleta e, ao avistar a viatura da PM, acelerou para tentar fugir.
Na sequência, a equipe policial avistou um acidente próximo à praça do bairro, onde houve uma colisão entre dois veículos. Os policiais viram quando o motorista de um Voyage, envolvido no acidente, perseguiu o suspeito. Os militares acompanharam e então tentaram fazer a abordagem ao suspeito, mas o criminoso continuou fugindo, invadindo residências. Segundo a PM, foi necessário montar um cerco no local com o apoio de outras viaturas, até que o indivíduo foi detido em uma casa. A mulher assaltada esteve no local e confirmou que o crime foi praticado pelo rapaz. O aparelho foi encontrado juntamente com uma faca por populares.
Ainda conforme a PM, o suspeito, que estava lesionado, foi levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, onde recebeu atendimento médico. Segundo a PM, na versão do suspeito, ele teria sido atropelado pelo filho da vítima, que conduzia um dos carros envolvidos no acidente. O condutor admitiu o atropelamento, alegando que acreditava que o criminoso estava armado. Após a alta hospitalar, o criminoso foi levado para a Delegacia Regional do município, bem como o motorista responsável pelo acidente.
De acordo com a Polícia Civil, o homem responsável pelo assalto foi autuado em flagrante pelo crime de roubo e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. A polícia informou o que aconteceu com o motorista que atropelou o assaltante.