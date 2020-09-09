Mulher de 65 anos é assaltada e suspeito acaba atropelado em Vila velha

Na sequência, a equipe policial avistou um acidente próximo à praça do bairro, onde houve uma colisão entre dois veículos. Os policiais viram quando o motorista de um Voyage, envolvido no acidente, perseguiu o suspeito. Os militares acompanharam e então tentaram fazer a abordagem ao suspeito, mas o criminoso continuou fugindo, invadindo residências. Segundo a PM, foi necessário montar um cerco no local com o apoio de outras viaturas, até que o indivíduo foi detido em uma casa. A mulher assaltada esteve no local e confirmou que o crime foi praticado pelo rapaz. O aparelho foi encontrado juntamente com uma faca por populares.