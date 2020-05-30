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Ilha da Conceição

Mulher de 20 anos é baleada durante troca de tiros em Vila Velha

O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ela foi atingida no ombro esquerdo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2020 às 09:00

Publicado em 30 de Maio de 2020 às 09:00

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP
Sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma mulher de 20 anos foi atingida no ombro esquerdo durante uma troca de tiros ocorrida por volta das 19h desta sexta-feira (29), no bairro Ilha da Conceição em Vila Velha. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ainda não há informações sobre quem seriam os suspeitos.
Mulher de 20 anos é baleada durante troca de tiros em Vila Velha
De acordo com informações da Polícia Militar, agentes realizavam a abordagem e revista em um terreno baldio no bairro, quando ouviram disparos de arma de fogo. Imediatamente, a equipe solicitou apoio via rádio e iniciou uma incursão juntamente com outros militares nos becos e arredores. 
Ainda segundo a PM, a jovem baleada foi socorrida e levada ao Hospital Antônio Bezerra de Faria. 

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