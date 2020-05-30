Uma mulher de 20 anos foi atingida no ombro esquerdo durante uma troca de tiros ocorrida por volta das 19h desta sexta-feira (29), no bairro Ilha da Conceição em Vila Velha. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ainda não há informações sobre quem seriam os suspeitos.
Mulher de 20 anos é baleada durante troca de tiros em Vila Velha
De acordo com informações da Polícia Militar, agentes realizavam a abordagem e revista em um terreno baldio no bairro, quando ouviram disparos de arma de fogo. Imediatamente, a equipe solicitou apoio via rádio e iniciou uma incursão juntamente com outros militares nos becos e arredores.
Ainda segundo a PM, a jovem baleada foi socorrida e levada ao Hospital Antônio Bezerra de Faria.