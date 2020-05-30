Mulher de 20 anos é baleada durante troca de tiros em Vila Velha

De acordo com informações da Polícia Militar, agentes realizavam a abordagem e revista em um terreno baldio no bairro, quando ouviram disparos de arma de fogo. Imediatamente, a equipe solicitou apoio via rádio e iniciou uma incursão juntamente com outros militares nos becos e arredores.