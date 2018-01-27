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Descobriu que tinha aids

Mulher confessa que estrangulou marido e levou corpo em mala no Rio

Ela afirma que cometeu crime após descobrir que está com vírus HIV
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2018 às 16:28

Publicado em 27 de Janeiro de 2018 às 16:28

Mala que mulher carregava o corpo do marido, em Magalhães Bastos, no Rio Crédito: Divulgação
Uma mulher flagrada transportando o corpo de um homem numa mala em Magalhães Bastos, na Zona Oeste do Rio, confessou que matou o marido. Ela foi identificada como Silvia Cristina Barcelos da Mota, de 43 anos, e foi presa em flagrante, na noite desta sexta-feira, acusada de matar seu companheiro, Jair Isidorio, de 68 anos. Em depoimento, Silvia disse que cometeu o crime por desconfiar que a vítima teria lhe transmitido o vírus HIV. Ela contou ainda que usou tranquilizantes para deixar a vítima desacordada e, em seguida, a matou estrangulando-a com um fio de TV.
Na noite desta sexta-feira, policiais do 14º BPM (Bangu) foram informados que uma mulher de 43 anos, moradora da comunidade de Antares, saiu de sua residência transportando no interior de uma mala o corpo de seu marido. Depois pegou um trem e desceu na estação de Magalhães Bastos, sendo abordada na Avenida Duque de Caxias, em Magalhães Bastos, por um policial do exército. Policiais do batalhão foram acionados junto com a Divisão de Homicídios (DH).
Silvia já foi transferida para a Secretária de Administração Penintenciária (Seap).
Estarrecidos com a situação, internautas comentaram o caso pelas redes sociais: "Gente, eu fui lá e a mulher estava como se nada tivesse acontecido. Estava muito tranquila. Como pode um ser humano assim?", questionou uma jovem. "Meu Deus do céu. De dezembro para cá, Magalhães está um inferno. Só (acontece) morte e tragédia", escreveu um homem. "Magalhães Bastos pede paz e mais segurança. Está difícil viver assim", postou ainda outra internauta.
Leia na íntegra a nota da Polícia Civil:
"Segundo a Delegacia de Homicídios da Capital (DH), Silvia Cristina Barcelos da Mota, de 43 anos, foi presa em flagrante, na noite desta sexta-feira (26/01), acusada de ter praticado homicídio contra seu companheiro Jair Isidorio, 68 anos. De acordo com informações, Silvia estava transportando o corpo da vítima numa mala próximo à estação de trem de Magalhães Bastos, na Zona Oeste do Rio. Ela foi abordada por uma guarnição do Exército que passava pelo local e desconfiados, abriram a mala e verificaram que havia um corpo em seu interior. Na sede policial, a autora confessou aos agentes que cometeu o crime por desconfiar que a vítima teria lhe transmitido o vírus HIV. Silvia contou que usou tranquilizantes para deixar a vitima desacordada e, em seguida, a matou estrangulando-a com um fio de TV".

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