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Crime

Mulher apanha de ladrão durante assalto em Jardim da Penha

Ela foi agredida com puxões de cabelo e socos no rosto por um bandido. Ele ainda jogou a vítima no chão antes de roubar o celular dela

Publicado em 02 de Março de 2018 às 19:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 19:10
A ocorrência foi registrada na 1ª Delegacia Regional de Vitória Crédito: Edson Chagas | Arquivo
Uma jovem de 23 anos foi agredida com puxões de cabelo e socos no rosto por um bandido, durante um assalto, por volta das 22h de quinta-feira (1), em Jardim da Penha, Vitória.
A ocorrência foi registrada na 1ª Delegacia Regional do município. A vítima contou em depoimento que caminhava pela Rua Laurentino Proença Filho, quando foi abordada pelo criminoso, identificado mais tarde como Marcelo Siqueira dos Santos, 37. O assaltante portava uma réplica de pistola calibre 380 e ameaçou a vítima de morte, exigindo o celular e os pertences de valor.
Não satisfeito com as ameaças, Marcelo a puxou pelos cabelos e desferiu socos no rosto, jogando a jovem no chão com força, antes de tomar o aparelho celular dela. Após conseguir assaltar a vítima, o bandido tentou correr, mas populares perceberam que a arma utilizada por ele era falsa e o perseguiram.
No momento em que foi alcançado, Marcelo foi agredido pelas pessoas, que pararam somente no momento em que um soldado e um coronel da Polícia Militar, que passavam pelo local, o protegeram. O Ciodes foi acionado e uma guarnição conduziu o bandido até a delegacia. A vítima foi atendida em uma unidade de saúde e teve alta logo em seguida, com ferimentos leves no rosto e corpo.
Em depoimento, Marcelo confessou o roubo, mas disse não ter agredido a jovem, fato desmentido por testemunhas. Ele foi autuado por roubo, agressão e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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