Mulher apanha de ladrão durante assalto em Jardim da Penha

A ocorrência foi registrada na 1ª Delegacia Regional de Vitória Crédito: Edson Chagas | Arquivo

Uma jovem de 23 anos foi agredida com puxões de cabelo e socos no rosto por um bandido, durante um assalto, por volta das 22h de quinta-feira (1), em Jardim da Penha, Vitória.

A ocorrência foi registrada na 1ª Delegacia Regional do município. A vítima contou em depoimento que caminhava pela Rua Laurentino Proença Filho, quando foi abordada pelo criminoso, identificado mais tarde como Marcelo Siqueira dos Santos, 37. O assaltante portava uma réplica de pistola calibre 380 e ameaçou a vítima de morte, exigindo o celular e os pertences de valor.

Não satisfeito com as ameaças, Marcelo a puxou pelos cabelos e desferiu socos no rosto, jogando a jovem no chão com força, antes de tomar o aparelho celular dela. Após conseguir assaltar a vítima, o bandido tentou correr, mas populares perceberam que a arma utilizada por ele era falsa e o perseguiram.

No momento em que foi alcançado, Marcelo foi agredido pelas pessoas, que pararam somente no momento em que um soldado e um coronel da Polícia Militar, que passavam pelo local, o protegeram. O Ciodes foi acionado e uma guarnição conduziu o bandido até a delegacia. A vítima foi atendida em uma unidade de saúde e teve alta logo em seguida, com ferimentos leves no rosto e corpo.