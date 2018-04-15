Mulher agride moradora de rua com garrafa por ciúme na Praia do Canto

Giroflex Crédito: Divulgação

Uma mulher, de 39 anos, deu uma garrafada em uma moradora de rua, de 25 anos, por ciúme, na manhã deste domingo (15), na Praia do Canto, em Vitória. Ela acusa a moradora de rua de ter ficado com o seu namorado.

O delegado Kleisson dos Santos Pinto informou que ambas são usuárias de crack. No momento do ataque, a mulher disse ao delegado que estava sob efeito da droga, que utiliza há cerca de 20 anos.

A mulher chegou a dar bom dia para a vítima, conversou com ela e depois a atacou com uma garrafa long neck. A garrafa acertou o pescoço e o braço da vítima. Após o primeiro golpe, a mulher pediu para que ela saísse do local para não fazer algo pior.