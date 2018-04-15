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Confusão

Mulher agride moradora de rua com garrafa por ciúme na Praia do Canto

No momento do ataque, a mulher disse ao delegado que estava sob efeito de crack, que utiliza há cerca de 20 anos

Publicado em 15 de Abril de 2018 às 16:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2018 às 16:33
Giroflex Crédito: Divulgação
Uma mulher, de 39 anos, deu uma garrafada em uma moradora de rua, de 25 anos, por ciúme, na manhã deste domingo (15), na Praia do Canto, em Vitória. Ela acusa a moradora de rua de ter ficado com o seu namorado.
O delegado Kleisson dos Santos Pinto informou que ambas são usuárias de crack. No momento do ataque, a mulher disse ao delegado que estava sob efeito da droga, que utiliza há cerca de 20 anos.
A mulher chegou a dar bom dia para a vítima, conversou com ela e depois a atacou com uma garrafa long neck. A garrafa acertou o pescoço e o braço da vítima. Após o primeiro golpe, a mulher pediu para que ela saísse do local para não fazer algo pior.
Minutos depois, ela parou uma viatura na Praia de Camburi e se entregou. Já a vítima foi encaminhada inconsciente para Hospital Estadual de Urgência e Emergência.

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