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Operação Nexus

MPES deflagra operação contra o crime organizado no ES

Sete mandados de busca e apreensão são cumpridos pelos agentes do Gaeco, do Cade e da Polícia Militar

Publicado em 17 de Julho de 2018 às 10:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2018 às 10:35
Operação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo nesta terça-feira (17) Crédito: Caíque Verli
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) realiza a Operação Nexus, de combate ao crime organizado, com apoio do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Polícia Militar, nesta terça-feira (17). Sete mandados de busca e apreensão são cumpridos.
O objetivo é desarticular e colher provas relativas à atuação de organização criminosa constituída para a prática de cartel em licitações públicas, corrupção passiva e ativa, bem como lavagem dos valores resultantes dos crimes, com fim específico de lesão aos cofres públicos do estado do Espírito Santo e municípios capixabas.
Um dos mandados foi cumprido em uma empresa de construção civil de Vila Velha, no bairro Nova Itaparica. No local foram apreendidos documentos e equipamentos.
Com informações de Caíque Verli

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