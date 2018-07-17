MPES deflagra operação contra o crime organizado no ES

Operação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo nesta terça-feira (17) Crédito: Caíque Verli

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) realiza a Operação Nexus, de combate ao crime organizado, com apoio do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Polícia Militar, nesta terça-feira (17). Sete mandados de busca e apreensão são cumpridos.

O objetivo é desarticular e colher provas relativas à atuação de organização criminosa constituída para a prática de cartel em licitações públicas, corrupção passiva e ativa, bem como lavagem dos valores resultantes dos crimes, com fim específico de lesão aos cofres públicos do estado do Espírito Santo e municípios capixabas.

Um dos mandados foi cumprido em uma empresa de construção civil de Vila Velha, no bairro Nova Itaparica. No local foram apreendidos documentos e equipamentos.