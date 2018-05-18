MP diz que soldado Nero xingou testemunha em redes sociais

Soldado Nero Crédito: Facebook

O soldado Nero Walker da Silva Soares, que é acusado de fazer mais de 20 posts e vídeos referentes à paralisação da Polícia Militar em fevereiro de 2017, além de mensagens incentivando o movimento, iniciou o depoimento às 15h30. Segundo o Ministério Público, após as audiências da última quinta-feira (17) Nero xingou testemunhas nas redes sociais.

O réu se negou a responder as perguntas da juíza e do MP. Durante a audiência, a promotoria usou dois posts feitos no Facebook pelo réu, onde ele falava das testemunhas ouvidas na audiência da última quinta-feira (17).

Na publicação, que ainda está ativa, Nero disse: "Como eu me sinto ouvindo as testemunhas da promotoria: Pai, me dê forças para continuar só debochando e dando risada em vez de partir para a agressão".

Ainda nas redes sociais, Nero teria xingado a testemunha que fez um organograma, onde apontava a participação de cada acusado, inclusive do soldado. Foi constatado que essa publicação, que chamava a testemunha de "imbecil", dizendo que o organograma era um "desenho feito em um guardanapo", já foi retirada da rede social.

Para o advogado de defesa, ele disse que durante a paralisação não desobedecia nenhuma ordem, que criou um grupo de WhatsApp apenas para dar voz às mulheres dos policiais que estavam no movimento, que todo trabalho que fez percorrendo os batalhões era para obter informações para a sociedade capixaba e que os vídeos eram apenas para informar que ele era inocente.

Nero ainda disse que é um absurdo os crimes imputados a ele e chamou de "abuso de poder" a prisão. Ele ainda afirmou que gostaria que MP se retratasse pelas acusações que o levaram a audiência e por não ter acusado outros possíveis policiais que seriam responsáveis pela greve, cometendo o crime de paralisação, além dos responsáveis pelas mortes nesse período.