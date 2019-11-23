Motoristas e cobradores são assaltados pela terceira vez em um mês

Motoristas e cobradores reclamam da insegurança na região do Sambão do Povo Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Tiago Félix e Natália Devens

Pela terceira vez, em um mês, os rodoviários foram alvo de bandidos no bairro Mário Cypreste, na região do Sambão do Povo, em Vitória, no local onde é o ponto final dos ônibus municipais. Na noite desta sexta-feira (22), um cobrador de 29 anos reagiu a um assalto no local, por volta das 20h30. Bandidos tentaram roubar o celular dele, mas ele se recusou a entregar. Os suspeitos fugiram e ninguém se feriu. Essa é a terceira vez em um mês que os rodoviários são alvo de criminosos no local. O primeiro assalto aconteceu no dia 23 de outubro e o segundo no dia 2 de novembro.

"Dois moleques, aparentemente menores de idade, cabelo loiro. Chegaram aqui, pediram para ninguém correr, senão iam atirar. No calor da emoção, reagimos e corremos o risco", contou o cobrador. Depois de se recusar a entregar o aparelho, o cobrador conseguiu derrubar os suspeitos da moto. "Pediram o celular, eu falei que não ia entregar. Eles se afastaram, montaram na moto, eu consegui puxar um deles, eles caíram, corremos atrás, mas eles conseguiram abrir fuga em direção aos morros", contou a vítima.

Os suspeitos deixaram para trás um capacete, durante a fuga. A polícia foi acionada e os rodoviários entregaram uma arma falsa, que estava com os criminosos. A moto usada pelos suspeitos para assaltar os rodoviários era roubada, e pertence a um fiscal de estacionamento, de 22 anos. Ele chegava em casa quando foi rendido por dois assaltantes e teve o veículo levado.

"Dois caras em uma moto vermelha puxaram uma pistola mandando virar de costas para descer da moto. Nisso que pedi para ele não levar, ele me xingou e mandou virar de costas para não ver a moto que ele estava. Já foi apontado a amar e descendo o bairro para poder assaltar em outros locais", contou o dono da moto.

A polícia chegou a fazer buscas na região, mas os suspeitos não foram localizados. Os rodoviários pedem que o local tenha mais policiamento, pois não aguentam mais correr perigo na região. O cobrador, vítima do crime, frisou que a menos de 200 metros do ponto final, tem um departamento da polícia. Mesmo assim, ninguém se sente seguro. "A gente fica aqui exposto, não tem policiamento, não tem segurança", lamentou.

"Foi falado que iam colocar uma viatura aqui, acompanhando, mas nada. Vieram os caras de novo para tentar assaltar. Felizmente, não aconteceu nada de pior com os companheiros", disse o diretor do Sindirodoviários, Marcos Alexandre da Silva.

Em nota, a Polícia Militar disse que faz patrulhamento 24 horas no bairro Mário Cypreste e que está à disposição para conversar com a comunidade sobre as ações para combater os roubos.