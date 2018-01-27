Motorista troca carga de 1,8 mil ovos por drogas no Norte do Estado

Motorista troca parte da carga que transportava por drogas no Norte do Estado Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Um motorista de 39 anos foi detido nesta sexta-feira (26), no bairro São Silvano, em Colatina, Noroeste do Estado, após trocar parte da carga de ovos que ele transportava por drogas. O fato aconteceu no distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra.

Segundo a Polícia Militar, o motorista contou que levava o caminhão baú carregado de ovos para a Bahia, na noite de quinta (25). Mas, no trajeto, parou em Braço do Rio para descansar. No local ele fez contato com traficantes da região e trocou 5 caixas com 360 ovos cada uma (1,8 mil ovos) por uma quantidade de crack.

No entanto, de acordo com o motorista, os traficantes se aproveitaram da situação e levaram metade da carga sem que ele percebesse. O condutor deixou o celular com os traficantes e seguiu para Santa Maria de Jetibá, passando por Colatina, onde foi abordado. Ele foi conduzido à delegacia do município.