Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conceição da Barra

Motorista troca carga de 1,8 mil ovos por drogas no Norte do Estado

O fato aconteceu no distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra. Caminhoneiro levava carga para Bahia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2018 às 18:26

Publicado em 27 de Janeiro de 2018 às 18:26

Motorista troca parte da carga que transportava por drogas no Norte do Estado Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Um motorista de 39 anos foi detido nesta sexta-feira (26), no bairro São Silvano, em Colatina, Noroeste do Estado, após trocar parte da carga de ovos que ele transportava por drogas. O fato aconteceu no distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra.
Segundo a Polícia Militar, o motorista contou que levava o caminhão baú carregado de ovos para a Bahia, na noite de quinta (25). Mas, no trajeto, parou em Braço do Rio para descansar. No local ele fez contato com traficantes da região e trocou 5 caixas com 360 ovos cada uma (1,8 mil ovos) por uma quantidade de crack.
No entanto, de acordo com o motorista, os traficantes se aproveitaram da situação e levaram metade da carga sem que ele percebesse. O condutor deixou o celular com os traficantes e seguiu para Santa Maria de Jetibá, passando por Colatina, onde foi abordado. Ele foi conduzido à delegacia do município.
O dono do caminhão e da carga disse aos militares que o motorista saiu para fazer entrega, mas que estava desaparecido desde a manhã de sexta. Também informou que os traficantes de Braço do Rio ligaram para ele dizendo que o condutor estava devendo dinheiro de drogas, motivo pelo qual pegaram 70 caixas de ovos. A carga só seria devolvida após o pagamento de R$ 2,5 mil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Veja como o ovo ajuda a fortalecer a saúde no outono
Imagem de destaque
Motorista morre após carro bater em barranco na BR 482, em Cachoeiro
Imagem de destaque
Cacatua: 7 curiosidades interessantes sobre essa ave 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados