Motorista que morreu em acidente na Serra era pastor

A colisão aconteceu na altura do quilômetro 259 da BR 101, no município da Serra Crédito: Ouvinte | CBN Vitória

Um pastor morreu após envolver-se em um acidente com um ônibus do sistema Transcol, na BR 101, na Serra, na tarde desta sexta-feira (31). Rafael da Silva Barcelos, 29, dirigia o veículo que se chocou contra o ônibus do Transcol e morreu no local. Dois passageiros que estavam no coletivo se feriram levemente e foram levados para o Hospital Jayme dos Santos Neves. O fato ocorreu por volta das 13 horas.

A colisão aconteceu no Km 260 da rodovia, na altura do bairro Campinho da Serra. De acordo com o motorista do ônibus, ele havia saído do Terminal de Carapina e seguia para o bairro Planalto Serrano, fazendo a última viagem do dia, no coletivo da linha 855. Cerca de 18 passageiros estavam no ônibus.

No veículo Celta branco estava apenas o motorista. Ele seguia no sentido contrário, em direção a Laranjeiras. A vítima teria invadido a contramão e batido de frente com o Transcol.

Familiares de Rafael estiveram no local do acidente e se desesperaram ao ver o corpo da vítima. Uma sobrinha dele informou à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que, além de pastor, ele trabalhava como vendedor de colchões, e que seguia para casa, no bairro Vista da Serra I, quando sofreu o acidente.

Por conta do acidente, um longo engarrafamento se formou na via. O Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, empresa que administra a via, enviou equipes para o local para ajudar no trabalho de sinalização da pista. O Corpo de Bombeiros e o Samu também participaram do atendimento à ocorrência.

Por volta das 16 horas, o corpo de Rafael foi recolhido e encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. A família do pastor chegou do DML por volta das 19h para liberar o corpo, mas os documentos de Rafael estavam com a Polícia Rodoviária Federal.

No local, a esposa de Rafael contou que a comunidade em que ele era pastor está chocada com a notícia. Ele era muito amado, muito querido. Ninguém acredita no que aconteceu, contou.