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Suspeita de embriaguez

Motorista que causou acidente com morte é preso no Sul do ES

O delegado de plantão não arbitrou valor da fiança

Publicado em 04 de Março de 2018 às 19:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2018 às 19:37
Um dos ocupantes da motocicleta morreu no local do acidente Crédito: Internauta / Rafael Leal
O motorista de 31 anos envolvido em um acidente que causou a morte de um motociclista de 43 anos na manhã deste sábado (03) foi preso na noite do mesmo dia no Sul do ES. De acordo com a Polícia Militar, o homem, que não teve o nome divulgado, estava dirigindo embriagado. A batida envolveu um veículo Chevrolet Corsa e uma motocicleta, modelo Twister, onde estava a vítima.  A ocorrência foi registrada na manhã deste sábado (03), na Rodovia do Sol, na altura de Pontal em Marataízes, no Litoral Sul.
O acidente aconteceu por volta das 7h quando o condutor do Corsa seguia da Rua Pedro Coimbra para entrar na Rodovia ES 060, mais conhecida como Rodovia do Sol. Testemunhas foram ouvidas e disseram durante o depoimento na Polícia Civil que ele não teria prestado atenção no fluxo de veículos da rodovia e atingiu a motocicleta onde estava Luiz Carlos Paz Ventura, 43 anos, e um jovem de 21 anos.
O jovem de 21 anos permanece internado na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Luiz, que estava pilotando a motocicleta, morreu na hora. No local do acidente a PM constatou que o motorista do veículo apresentava sinais de embriaguez. Ele se negou fazer o teste do bafômetro. Ele também se feriu e foi levado para o hospital sob escolta policial.
O delegado de plantão, Gabriel Lanna, disse que o motorista se negou a prestar esclarecimentos e que o inquérito deve ser concluído em 10 dias. Ele foi autuado por lesão corporal culposa e homicídio culposo. Ele estava com a CNH cassada e ainda poderá responder por homicídio doloso. Devido à pena máxima combinada aos delitos, não foi arbitrada fiança, explicou.
O motorista foi levado para o Centro de Detenção Provisória de Marataízes.

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