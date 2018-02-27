Motorista que atropelou família em Vila Velha se apresentou à polícia

No Facebook, a dona de casa Danielly Conceição Menezes Vasconcelos, 30, aparece com o marido e os três filhos. Apenas Rebeca ainda não teve alta Crédito: Facebook

atropelou uma mãe e três filhos, na noite do último sábado (23), na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, já se apresentou à polícia e agora aguarda a conclusão do inquérito em liberdade. Familiares afirmam que e o autônomo, de 54 anos, fugiu do local do acidente porque foi ameaçado de morte e garantem que ele não havia ingerido bebida alcoólica. O nome do motorista não é informado na matéria porque ainda não foi confirmado pela Polícia Civil, embora acionada pela reportagem. Assim que houver a confirmação, essa publicação será atualizada. O motorista que, já se apresentou à polícia e agora aguarda a conclusão do inquérito em liberdade. Familiares afirmam que e o autônomo, de 54 anos, fugiu do local do acidente porque foi ameaçado de morte e garantem que ele não havia ingerido bebida alcoólica. O nome do motorista não é informado na matéria porque ainda não foi confirmado pela Polícia Civil, embora acionada pela reportagem. Assim que houver a confirmação, essa publicação será atualizada.

A dona de casa Mariângela Pereira Melo, 60 anos, contou que o irmão está abalado com o acidente, vivendo à base de remédios e amedrontado com as ameaças de vizinhos. Meu irmão não está foragido como todo mundo diz. Ele está escondido porque tem medo. As pessoas não sabem ao certo o que aconteceu e espalham boatos por aí. Ele se apresentou à polícia e agora espera o julgamento dele, defende.

Segundo Mariângela, as duas garrafas de cerveja encontradas no carro do irmão foram compradas por ele, em um supermercado, momentos antes do acidente. Ele levava a bebida para a casa da namorada, para onde seguia quando atropelou a família.

Para ela, Daniele Conceição Menezes Vasconcelos, 30 anos, mãe das crianças, deveria ter sido mais prudente na hora de atravessar a via. Pelo que sei o sinal estava aberto e ela atravessou com três crianças fora da faixa. Meu irmão errou sim, mas não foi o único. Ele deve pagar pelo que fez, mas de forma justa argumenta a dona de casa.

O ACIDENTE

A mãe Daniele e os filhos, Rebeca Menezes Santana, 4 anos, Raissa Menezes Santana, 2, e Davi Menezes Santana, 6, foram atropelados por volta das 19h30, do dia 24 deste mês, pelo autônomo, que dirigia um Fiat Premium. O motorista fugiu do local do acidente. Dentro do veículo, a polícia encontrou duas garrafas e duas latas de cerveja intactas. Câmera da Prefeitura de Vila Velha flagrou o acidente. Assista:





As vítimas foram socorridas e levadas para o hospital. Daniele e Davi foram medicados e liberados no dia seguinte. De acordo com a família das crianças, o estado de saúde de Rebeca continua grave. Raissa, que havia tido alta, retornou ao hospital após ter febre e está em observação.

Parentes e amigos fizeram um protesto pedindo a prisão do motorista e melhorias no local onde o fato aconteceu. A polícia não informou o local exato onde a família passava no momento do acidente. O caso é investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito.

"NÃO SAIU DE CASA PARA ATROPELAR"

A dona de casa Mariângela Pereira Melo, 60 anos, defende o irmão e conta que o autônomo, 54 anos, que atropelou a mãe e os três filhos, no último sábado, em Vila Velha, acionou o Samu para socorrer as vítimas e que só deixou o local porque populares ameaçavam linchá-lo.

O que sabe sobre o acidente?

O que meu irmão contou. Ele estava indo para a casa da namorada e o sinal estava aberto para ele, quando viu a família já estava em cima e não teve como parar. Ele não foi um irresponsável. A mãe também podia ter evitado.

Como assim?

Pelo que sei, ela atravessou com as crianças fora da faixa e com o sinal aberto.

A culpa foi dela então?

Não totalmente. Meu irmão também errou, não estou tirando a culpa dele não. Mas, houve irresponsabilidade das duas partes.

Ele bebeu?

Não. Ele não estava bêbado. As cervejas que estavam no carro foram compradas momentos antes, no supermercado. Tá na nota fiscal, podem olhar. Isso foi recolhido e já está com a polícia.

Por que deixou o local do acidente?

Porque disseram que iam matar ele. Quebraram o carro dele todo lá. Fugiu com medo. Qualquer pessoa faria isso. Ele acionou o Samu, não foi frio como dizem.

Como seu irmão está?

Abalado. Não saiu de casa naquele dia com intenção de atropelar crianças. Aconteceu. Foi uma fatalidade. As pessoas não podem acusar meu irmão pelo que elas não sabem. Ele só dorme, está à base de remédios e com medo.

Medo de quê?