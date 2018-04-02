Motorista que atirou em homem após acidente em Vitória continua preso

Gustavo Simonassi provocou acidente de carro e atirou em homem em Jardim da Penha, Vitória Crédito: Marcelo Prest

O motorista preso por atirar em um administrador após um acidente de trânsito seguido de perseguição em Jardim da Penha, Vitória, na tarde do domingo (1º), vai permanecer na cadeia. Após audiência de custódia, realizada no Centro de Triagem de Viana (CTV), a Justiça converteu a prisão em flagrante de Gustavo Simonassi, 22 anos, em preventiva.

Na decisão, a juíza Raquel de Almeida Valinho, ressaltou que Gustavo deve ficar detido para garantia da ordem pública, visto que responde a outros processos, inclusive por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. A magistrada ainda ressaltou que, apesar do autuado ter um procedimento de insanidade mental instaurado, não é suficiente para mantê-lo em liberdade.

Gustavo vai permanecer preso e passar por avaliação e acompanhamento da equipe médica do presídio, em razão da alegação de ser portador de distúrbios.

Capotamento em Jardim da Penha, em Vitória Crédito: Gabriela Singular

CONFUSÃO NO DML

A transferência de Gustavo para o Centro de Triagem foi marcada por confusão no DML, já que os familiares do jovem não queriam que as equipes da imprensa filmassem ou fotografassem Gustavo no camburão. A mãe dele disse que o filho atirou por medo de ser agredido.

Após passar a noite no Hospital São Lucas por causa de dores na região do quadril causadas pelo capotamento, Gustavo foi ouvido pela polícia durante a madrugada na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Ele foi autuado por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, disparo em via pública, dano ao cofre de viatura e posse de droga para uso pessoal. Na saída do exame de corpo de delito, o rapaz gritava que o que ele fez foi para se defender. Indignada, a mãe de Gustavo, uma empresária, tentou agredir um repórter da TV Capixaba.

ACIDENTE E TIROS

Um acidente de trânsito terminou com um homem baleado na tarde deste domingo (01), no bairro Jardim da Penha, em Vitória. Segundo informações da Polícia Militar, após bater em outros carros e capotar, o motorista do veículo Hyundai HB20, Gustavo Simonassi, atirou em um administrador que tentou socorrê-lo.

Segundo a Polícia Militar, antes de capotar com o carro, Gustavo bateu em outros veículos na Rua Amélia Tartuce Nasser. Em um dos veículos, um Chevrolet Tracker, branco, estava o administrador Plinio Ceolin Filho. O carro era conduzido pela esposa dele. Após a batida, o casal, que estava com a filha de 5 anos no veículo, seguiu atrás do Hyundai na tentativa de anotar a placa do veículo.