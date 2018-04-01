Motorista provoca acidente de carro e atira em homem em Jardim da Penha

Um acidente de trânsito terminou com um homem baleado na tarde deste domingo (01), no bairro Jardim da Penha, em Vitória. Segundo informações da Polícia Militar, após bater em outros carros e capotar, o motorista do veículo Hyundai HB20, identificado pela Polícia Militar como Gustavo Simonassi, atirou no administrador Plinio Ceolin Filho, 38 anos, que tentou socorrê-lo.

Segundo a Polícia Militar, antes de capotar com o carro, Gustavo bateu em três veículos na Rua Amélia Tartuce Nasser. Em um dos veículos, um Chevrolet Tracker, branco, estava o administrador. O carro era conduzido pela esposa dele. Após a batida, o casal, que estava com a filha de 5 anos no veículo, seguiu atrás do Hyundai na tentativa de anotar a placa do veículo.

Durante a perseguição, eles presenciaram o acidente e o administrador desceu do carro na tentativa de ajudar. De acordo com testemunhas, o motorista do HB20 já saiu do veículo atirando contra o administrador. Foram diversos disparos, mas apenas um atingiu a vítima, que ficou ferida na coxa.

O administrador foi socorrido para um hospital particular de Vitória. Gustavo foi preso e levado para a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

BARULHO ENSURDECEDOR

O aposentado Robson Feres, que estava com o carro estacionado na rua, também teve o veículo atingido pelo motorista do HB20. Ele estava deitado quando ouviu o barulho do carro capotando. "Foi um barulho ensurdecedor. Quando olhei da janela o carro estava tombado e nem imaginei que tinha batido no meu. Eu vi o cara correndo atrás do rapaz e atirando. Pensei até que ele tinha matado o cara, disse.

"ELE FOI AJUDAR O CARA E O RAPAZ SAIU ATIRANDO"

O irmão do administrador baleado contou que a vítima parou para ajudar o motorista do HB20, que sacou uma arma e saiu atirando. "Ele (administrador) saiu correndo e se abaixou por entre os carros, está todo ralado porque se arrastou no chão".

Ainda de acordo com o irmão, a esposa do administrador estava na direção do carro e a vítima seguia no banco de trás com a filhinha. "Ele parou para prestar socorro porque até então não sabia o que estava acontecendo. Nisso que ele desceu do carro, o cara saiu atirando. Ele mandou a esposa correr, porque estava com a filhinha no carro. Ele falou assim com ela (esposa) dá ré, vaza, vaza".

Com informações de Gabriela Singular



