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Garrafas de cerveja no veículo

Motorista perde controle do carro, capota e cai em valão de Vila Velha

Após o acidente, motorista tentou fugir e estava aparentemente embriagado, segundo testemunhas. Ele foi contido pela população e socorrido para um hospital. Horas depois, retornou ao local para retirar garrafas de cerveja que estavam no veículo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 13:06

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 13:06

Motorista perde controle do carro, capota e cai dentro de valão em Vila Velha
Motorista perde controle do carro, capota e cai dentro de valão em Vila Velha Crédito: Internauta
Um motorista, ainda não identificado, provocou um grande susto após perder o controle do carro, capotar e cair dentro de um valão, na Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (06).  Após cair, ele ainda tentou fugir e estava aparentemente embriagado, segundo testemunhas. Ele foi contido pela população e socorrido a um hospital do município. Horas depois, retornou ao local para retirar garrafas de cerveja que estavam no veículo. 
De acordo com uma testemunha, que trabalha na região e preferiu não se identificar, por volta das 9 horas o passava por uma via de acesso à Terceira Ponte (sentido Vitória), em um Voyage preto, quando não conseguiu fazer uma curva e passou direto. Ele bateu com o veículo no meio-fio, capotou, passou por cima de uma mureta e caiu no valão. Confira vídeo :
"Ele estava visivelmente embriagado e transtornado. Não tinha noção nem de onde estava, tanto que falou que estava dirigindo na contramão. O tempo todo ele só pedia desculpas. Ele tentou sair do carro várias vezes, mesmo as pessoas falando que era perigoso. Como viram que ele não ficaria parado esperando socorro, o ajudaram a sair. Ele ainda tentou fugir, mas foi contido pela população", contou a testemunha. 
Testemunhas contaram, ainda, que uma viatura da Companhia Independente de Operações com Cães passou no local e socorreu o motorista. Segundo a PM, o Corpo de Bombeiros foi acionado, prestou os primeiros socorros, e levou o homem ao Hospital São Lucas, em Vitória. Logo depois, uma viatura do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) foi ao local registrar a ocorrência.  

MOTORISTA RETORNA PARA RETIRAR GARRAFAS DE CERVEJA

Após ser socorrido, motorista volta ao local de acidente para retirar bebidas do carro
Após ser socorrido, motorista volta ao local de acidente para retirar bebidas do carro Crédito: Internauta
O que ninguém esperava era que logo após a Polícia Militar ir embora, o motorista voltaria ao local do acidente na companhia de um amigo. Ele pulou no valão novamente e entrou no carro para retirar garrafas de cerveja. Preocupado, o amigo pediu várias vezes para que ele saísse.
"Por incrível que possa parecer, foi só a polícia ir embora para o motorista voltar, por volta de 11h30. Filmamos o momento em que ele tirava um engradado de cerveja do carro. Ele estava muito transtornado e o amigo gritando para ele sair do veículo", lembra uma testemunha.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Militar para saber se o motorista estava sob escolta no hospital, se ele realizou teste de bafômetro, se foi liberado e o que acontecerá com ele agora. Por nota, a PM respondeu na manhã desta segunda-feira (6) que não tem como passar mais detalhes do caso porque a ocorrência ainda estava em andamento.
*Esta matéria será atualizada assim que houver retorno da Polícia Militar.

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