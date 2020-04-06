Motorista perde controle do carro, capota e cai em valão de Vila Velha

Motorista perde controle do carro, capota e cai dentro de valão em Vila Velha Crédito: Internauta

Um motorista, ainda não identificado, provocou um grande susto após perder o controle do carro, capotar e cair dentro de um valão, na Praia da Costa , em Vila Velha , na manhã desta segunda-feira (06). Após cair, ele ainda tentou fugir e estava aparentemente embriagado, segundo testemunhas. Ele foi contido pela população e socorrido a um hospital do município. Horas depois, retornou ao local para retirar garrafas de cerveja que estavam no veículo.

De acordo com uma testemunha, que trabalha na região e preferiu não se identificar, por volta das 9 horas o passava por uma via de acesso à Terceira Ponte (sentido Vitória), em um Voyage preto, quando não conseguiu fazer uma curva e passou direto. Ele bateu com o veículo no meio-fio, capotou, passou por cima de uma mureta e caiu no valão. Confira vídeo :

"Ele estava visivelmente embriagado e transtornado. Não tinha noção nem de onde estava, tanto que falou que estava dirigindo na contramão. O tempo todo ele só pedia desculpas. Ele tentou sair do carro várias vezes, mesmo as pessoas falando que era perigoso. Como viram que ele não ficaria parado esperando socorro, o ajudaram a sair. Ele ainda tentou fugir, mas foi contido pela população", contou a testemunha.

Testemunhas contaram, ainda, que uma viatura da Companhia Independente de Operações com Cães passou no local e socorreu o motorista. Segundo a PM, o Corpo de Bombeiros foi acionado, prestou os primeiros socorros, e levou o homem ao Hospital São Lucas, em Vitória. Logo depois, uma viatura do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) foi ao local registrar a ocorrência.

MOTORISTA RETORNA PARA RETIRAR GARRAFAS DE CERVEJA

Após ser socorrido, motorista volta ao local de acidente para retirar bebidas do carro Crédito: Internauta

O que ninguém esperava era que logo após a Polícia Militar ir embora, o motorista voltaria ao local do acidente na companhia de um amigo. Ele pulou no valão novamente e entrou no carro para retirar garrafas de cerveja. Preocupado, o amigo pediu várias vezes para que ele saísse.

"Por incrível que possa parecer, foi só a polícia ir embora para o motorista voltar, por volta de 11h30. Filmamos o momento em que ele tirava um engradado de cerveja do carro. Ele estava muito transtornado e o amigo gritando para ele sair do veículo", lembra uma testemunha.

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Militar para saber se o motorista estava sob escolta no hospital, se ele realizou teste de bafômetro, se foi liberado e o que acontecerá com ele agora. Por nota, a PM respondeu na manhã desta segunda-feira (6) que não tem como passar mais detalhes do caso porque a ocorrência ainda estava em andamento.