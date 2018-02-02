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Norte do ES

Motorista morre em acidente na BR 101 no ES

A colisão aconteceu na tarde desta quinta-feira (1º), no quilômetro 20
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2018 às 22:13

Publicado em 01 de Fevereiro de 2018 às 22:13

Gabriel Pacheco Bizi morreu em acidente na BR 101 Crédito: Montagem | Gazeta Online
Um jovem de 25 anos que dirigia uma caminhonete morreu após se envolver em um acidente com uma carreta-tanque carregada com produto químico na BR 101, no limite entre Pinheiros e Conceição da Barra, Norte do Estado. A colisão aconteceu na tarde desta quinta-feira (1º), no quilômetro 20.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Gabriel Pacheco Bizi seguia com a caminhonete, no sentido São Mateus - Bahia, quando invadiu a contramão e bateu de frente com a  carreta, que estava no sentido contrário. Gabriel morreu no local. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
O motorista da carreta, 35 anos, não sofreu ferimentos.
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