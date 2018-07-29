'Motorista me pediu perdão', diz sobrevivente de acidente em Ibiraçu

Carlos Alberto Ramos, de 70 anos, foi um dos sobreviventes do acidente na BR 101 Crédito: TV Gazeta | Samy Ferreira

três mortos na BR 101, em Ibiraçu, na manhã da última quinta-feira (26), o técnico em telecomunicação Carlos Alberto Ramos, de 70 anos, disse que o motorista Elder Evangelista pediu perdão pelo acidente. Os dois estiveram internados no Hospital São Camilo, em Aracruz, região Norte do Espírito Santo. Um dos sobreviventes do acidente que deixou, na manhã da última quinta-feira (26), o técnico em telecomunicação Carlos Alberto Ramos, de 70 anos, disse que o motorista Elder Evangelista pediu perdão pelo acidente. Os dois estiveram internados no Hospital São Camilo, em Aracruz, região Norte do Espírito Santo.

Elder dirigia um Fiat Siena, quando perdeu o controle e colidiu de frente com uma caminhonete Toyota Hilux. Carlos Alberto estava no carona da caminhonete, que era conduzida pelo amigo Ivan Neiva Neves Junior. "Ele (Elder) me pediu perdão e falou que não fez de propósito. Eu falei que não precisava pedir perdão porque isso foi uma fatalidade".

Ao Gazeta Online, Carlos contou que saiu de Vila Velha, por volta das 5 horas, para ir em um fórum, em Conceição da Barra. "Eu e meu amigo paramos para tomar café da manhã em Ibiraçu e depois seguimos a viagem. Ele é muito prudente no trânsito, estava dirigindo na velocidade correta". Ele lembra que ao passar no quilômetro 212  local do acidente  o carro em que estavam foi atingido em cheio pelo Fiat Siena, que estava na contramão. "Meu amigo gritou: segura Carlos Alberto! Vi o carro passando por um caminhão e batendo de frente na gente. Foi tudo muito rápido".

Carro de passeio pegou fogo após bater de frente com caminhonete, na BR 101, em Ibiraçu Crédito: Alexandre Souza Baltazar

DESESPERO

Desesperado, ele contou que saiu do carro com o amigo e se jogou no chão. "Eu estava sentindo muita dor. Eu deitei no meio do mato ali perto e depois veio um morador da região pra me ajudar".

Carlos disse que viu um dos ocupantes do Fiat Siena saindo do carro. "Ele gritava desesperado que precisava salvar a mãe dele. Depois o carro pegou fogo e todo mundo gritou para ele sair de perto, senão iria morrer. Quando eu vi, o carro começou a pegar fogo, eu sai de perto também", contou.

De acordo o técnico, o amigo Ivan quebrou o fêmur e foi encaminhado para um hospital particular em Vitória. Ele deve passar por uma cirurgia nos próximos dias.

Carlos ficou internado no mesmo hospital para onde foi levada Maria Luiza Barbosa Evangelista, de 12 anos, em Aracruz. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu. A mãe, Ediane Barbosa, de 47 anos, também foi uma das vítimas do grave acidente. Ela morreu carbonizada no local. Na noite de sexta-feira (27), um dia após o acidente, a jovem Danielly Barbosa Paiva, de 18 anos, veio a óbito. Ela estava internada com traumatismo craniano no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. O seminarista Dener Evangelista Barbosa, de 24 anos, segue em estado estável e se recuperando da cirurgia no abdômen realizado no Hospital São Camilo, em Aracruz.

Apesar do susto, o técnico passa bem e já recebeu alta hospitalar. "Foi um milagre eu estar aqui agora", contou Carlos Alberto.

O ACIDENTE

A família, que é natural de Mantenópolis, seguia em direção à Vitória na manhã de quinta-feira (26) quando sofreu o acidente. O veículo em que eles estavam, um Fiat Siena, e a Toyota Hylux bateram de frente no quilômetro 212, na BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Estado.