Motorista embriagado é preso após causar acidente na Serra

Um motorista foi preso na tarde deste domingo (13) após ingerir bebida alcoólica e capotar com o carro que dirigia em Manguinhos, na Serra . Outras quatro pessoas estavam no veículo. O separador de supermercado Wanderley Alves Vieira Júnior, de 25 anos, estava dirigindo em alta velocidade, segundo a Polícia Civil.

Wanderley estava em um churrasco do trabalho, em Manguinhos, e assumiu ter tomado duas latas de cerveja. Ele pegou a direção do veículo, um Chevrolet Monza, e seguia para casa na Avenida Magalhães, via que dá acesso à ES 010.

Wanderley afirmou que perdeu o controle do veículo no momento em que um amigo iria acender um cigarro no carro e ele foi tentar apagar. Com a batida, uma mulher que estava no banco de trás foi arremessada para fora do veículo. Ela foi socorrida e levada para o hospital com ferimentos leves.

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Preso, Wanderley foi autuado por lesão corporal e embriaguez ao volante. Ele também vai responder por dirigir sem carteira de habilitação. Wanderley não tem passagem pela polícia.

Ele passou por exames no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e foi levado para o presídio, onde deve passar por uma audiência de custódia.