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Noroeste do ES

Motorista embriagada derruba poste e deixa bairro sem energia em Colatina

Por causa do acidente, o bairro Riviera ficou mais de uma hora sem energia na noite de sexta-feira (13).

Publicado em 

14 jan 2023 às 11:59

Publicado em 14 de Janeiro de 2023 às 11:59

15ª Delegacia Regional de Colatina
A motorista foi encaminhada para a 15ª Delegacia Regional de Polícia de Colatina e liberada para responder em liberdade, após o pagamento de fiança Crédito: Governo do ES
Uma motorista embriagada colidiu o carro que dirigia contra um poste de energia em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite de sexta (13), na Rua Paris, no Bairro Santa Helena, via que dá acesso ao Bairro Riviera.
A Empresa Luz e Força Santa Maria, que abastece a região, informou que, após a colisão, o bairro Riviera ficou sem energia das 21h21 até as 22h50. Segundo a distribuidora de energia, 590 unidades consumidoras foram atingidas.
Os moradores que acionaram a Polícia Militar informaram que, antes de bater no poste, a mesma motorista já havia colidido com outros dois veículos, que estavam em frente a uma lanchonete no bairro Castelo Branco. Em seguida, ela teria fugido do local.
Ao chegar no local do acidente com o poste, os policiais constataram que a condutora, que não teve o nome divulgado,  apresentava sinais de embriaguez como fala alterada, falta de equilíbrio, hálito etílico, soluços e nervosismo. Segundo a PM, ela não tinha nenhuma lesão corporal aparente.
Quando perguntada se havia ingerido bebida alcoólica, ela inicialmente negou e, em seguida, admitiu que havia consumido “uma cervejinha” em uma festa. A motorista também informou que fazia uso de remédios controlados, mas não soube informar quais.

Recusa ao teste de bafômetro

A condutora se recusou a fazer o teste do bafômetro. A PM, então, conduziu um exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora, que atestou a embriaguez. A motorista foi levada à 15ª Delegacia Regional de Polícia de Colatina e o veículo foi liberado para o marido dela.
A Polícia Civil informou que a motorista foi autuada em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante e foi liberada para responder em liberdade, após pagar a fiança.

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