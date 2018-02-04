Motorista é levado por bandidos durante assalto em São Mateus

Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução

O motorista de uma distribuidora de bebidas foi rendido e levado com um caminhão por dois bandidos em São Mateus, Norte do Estado. O crime aconteceu na manhã desta sexta-feira (2). A vítima foi encontrada pela Polícia Militar momentos depois em um local de difícil acesso. O veículo também foi recuperado.

Um testemunha contou à PM que os assaltantes chegaram ao estabelecimento de moto e anunciaram o roubo. Um deles estava com a cabeça coberta e armado com pistola. De um funcionário, eles roubaram o celular. Depois, obrigaram o motorista do caminhão a dirigir em direção ao bairro Aroeira. Um dos bandidos ficou dentro do veículo com a arma apontada para o condutor e o outro seguiu atrás na motocicleta.

Os militares seguiram o rastro deixado pelo caminhão na estrada de chão. Minutos depois, encontraram o veículo e a vítima perto de uma plantação de eucalipto. O motorista estava sujo de graxa e disse que os criminosos o obrigaram a tentar abrir o cofre do caminhão, que não foi aberto.

Do motorista, foram roubados R$ 3,1 mil em dinheiro que estavam fora do cofre e um celular. Quando avistaram os policiais de longe passando pela estrada, os assaltantes fugiram na moto. O veículo foi encontrado caído dentro de uma mata fechada. Os militares fizeram buscas, mas nenhum suspeito foi localizado.

Na carroceria do caminhão foram encontradas duas barras de ferro deixadas pelos criminosos. O veículo e a motocicleta foram conduzidos à 18ª Delegacia Regional de São Mateus.