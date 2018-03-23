Motorista é baleado dentro de carro em Cariacica

"Falei para ele só pensar em Jesus, que ele o amava. Para pensar na família. Fiz tudo o que podia para deixa-lo tranquilo". A declaração é de uma dona de casa, 55 anos, que ajudou a socorrer um motorista de aplicativo baleado dentro do carro, no bairro Jardim Botânico, Cariacica, às 8h30 de ontem.

O crime aconteceu no meio do cruzamento entre as ruas Casemiro de Abreu com a Camilo Pessanha, a poucos metros da residência da dona de casa, que acordou assustada com o barulho dos tiros.

A violência também chamou a atenção de outros moradores das ruas, que também correram para ajudar a vítima e a acionar a Polícia Militar.

O motorista, de 32 anos, dirigia um Fiesta Sedan prata. Moradores contaram que pouco antes de ele chegar ao local, perceberam a movimentação de um rapaz estranho na rua. "O rapaz chegou aqui era umas 7h15, por aí. Ficava sentado da calçada e depois rodava pela rua. Sempre falando ao celular", relatou uma dona de casa, de 33 anos.

Tempos depois, o motorista chegou ao local e assim que parou e desligou o carro, foi surpreendido pelo rapaz suspeito. O atirador teria se aproximado da janela do motorista e atirado duas vezes. Depois, deu a volta em torno do veículo, abriu a porta do carona, pegou o celular da vítima, que estava afixado no painel, e disparou mais duas vezes.

Após balear a vítima, o suspeito fugiu correndo. Mesmo ferido, o motorista ainda tentou ligar o carro e sair, mas não conseguiu. Assustados, os moradores correram para socorrer o homem. "Perguntei se tinha sido assalto e ele fez um sinal de negativo com o dedo, indicando que não", revela a dona de casa.

INVESTIGAÇÃO

O motorista foi atingido com tiros no rosto e no pescoço. Porém, a informação não foi confirmada pela Polícia Civil. Após chegar ao local, os militares acionaram o Samu e o homem foi socorrido e levado para o Hospital São Lucas, em Vitória, mas não há informação do estado de saúde dele.

Ainda não se sabe o que pode ter motivado o crime. Nenhum suspeito ainda foi localizado pela polícia. O caso está sendo tratado como tentativa de assassinato e será investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Cariacica.

PROTESTO

Um grupo de motoristas de aplicativo fechou uma via da Terceira Ponte em protesto na tarde de ontem. O motivo da manifestação foi pela falta de segurança ao trabalhar prestando esse tipo de serviço. A concentração foi feita às 15 horas na Praça do Papa e, de lá, o grupo seguiu para a praça de pedágio da Terceira Ponte e fechou a via por cinco minutos.

Segundo a Rodosol, concessionária que administra a rodovia, o grupo se organizou nas cancelas do pedágio e fizeram uma movimentação por pouco tempo. As vias foram rapidamente liberadas.



Motoristas de aplicativos fizeram protesto, na sexta-feira, contra falta de segurança Crédito: Rafael Monteiro de Barros

ENTREVISTA

Acostumada com a tranquilidade da rua onde mora, a dona de casa, 55 anos, conta como foi ter a rotina pacata alterada com o crime ocorrido a poucos metros da residência dela.

Ouviu os tiros?

Estava dormindo quando escutei, foram cinco disparos. Levei um susto. Logo depois ouvi os gritos. Corri para a janela e vi a movimentação.

O que viu depois?

O que vi foi muito feio. O rapaz coberto de sangue, sentado no carro. As portas estavam abertas, os vizinhos já estavam em volta dele, tentando tranquilizá-lo.

O que disse a ele?

Fui falando logo: Pensa só em Jesus, meu filho. Jesus te ama. Senti que deveria falar aquilo na hora. Depois vi que tinha uma Bíblia no painel do carro, peguei ela na tentativa de encontrar o nome dele ou um telefone de contato.

E ele respondia?

Não conseguia falar, até tentava. Perguntei se tinha sido assalto, ele fez um sinal com o dedo indicando que não.

Ficou assustada?