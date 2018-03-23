Motorista é baleado dentro de carro em Cariacica

"Falei para ele só pensar em Jesus, que ele o amava. Para pensar na família. Fiz tudo o que podia para deixa-lo tranquilo". A declaração é de uma dona de casa, 55 anos, que ajudou a socorrer um motorista de aplicativo baleado dentro do carro, no bairro Jardim Botânico, Cariacica, às 8h30 de ontem.
O crime aconteceu no meio do cruzamento entre as ruas Casemiro de Abreu com a Camilo Pessanha, a poucos metros da residência da dona de casa, que acordou assustada com o barulho dos tiros.
A violência também chamou a atenção de outros moradores das ruas, que também correram para ajudar a vítima e a acionar a Polícia Militar.
A violência também chamou a atenção de outros moradores das ruas, que também correram para ajudar a vítima e a acionar a Polícia Militar.
O motorista, de 32 anos, dirigia um Fiesta Sedan prata. Moradores contaram que pouco antes de ele chegar ao local, perceberam a movimentação de um rapaz estranho na rua. "O rapaz chegou aqui era umas 7h15, por aí. Ficava sentado da calçada e depois rodava pela rua. Sempre falando ao celular", relatou uma dona de casa, de 33 anos.
Tempos depois, o motorista chegou ao local e assim que parou e desligou o carro, foi surpreendido pelo rapaz suspeito. O atirador teria se aproximado da janela do motorista e atirado duas vezes. Depois, deu a volta em torno do veículo, abriu a porta do carona, pegou o celular da vítima, que estava afixado no painel, e disparou mais duas vezes.
Após balear a vítima, o suspeito fugiu correndo. Mesmo ferido, o motorista ainda tentou ligar o carro e sair, mas não conseguiu. Assustados, os moradores correram para socorrer o homem. "Perguntei se tinha sido assalto e ele fez um sinal de negativo com o dedo, indicando que não", revela a dona de casa.
INVESTIGAÇÃO
O motorista foi atingido com tiros no rosto e no pescoço. Porém, a informação não foi confirmada pela Polícia Civil. Após chegar ao local, os militares acionaram o Samu e o homem foi socorrido e levado para o Hospital São Lucas, em Vitória, mas não há informação do estado de saúde dele.
Ainda não se sabe o que pode ter motivado o crime. Nenhum suspeito ainda foi localizado pela polícia. O caso está sendo tratado como tentativa de assassinato e será investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Cariacica.
PROTESTO
Um grupo de motoristas de aplicativo fechou uma via da Terceira Ponte em protesto na tarde de ontem. O motivo da manifestação foi pela falta de segurança ao trabalhar prestando esse tipo de serviço. A concentração foi feita às 15 horas na Praça do Papa e, de lá, o grupo seguiu para a praça de pedágio da Terceira Ponte e fechou a via por cinco minutos.
Segundo a Rodosol, concessionária que administra a rodovia, o grupo se organizou nas cancelas do pedágio e fizeram uma movimentação por pouco tempo. As vias foram rapidamente liberadas.
ENTREVISTA
Acostumada com a tranquilidade da rua onde mora, a dona de casa, 55 anos, conta como foi ter a rotina pacata alterada com o crime ocorrido a poucos metros da residência dela.
Ouviu os tiros?
Estava dormindo quando escutei, foram cinco disparos. Levei um susto. Logo depois ouvi os gritos. Corri para a janela e vi a movimentação.
O que viu depois?
O que vi foi muito feio. O rapaz coberto de sangue, sentado no carro. As portas estavam abertas, os vizinhos já estavam em volta dele, tentando tranquilizá-lo.
O que disse a ele?
Fui falando logo: Pensa só em Jesus, meu filho. Jesus te ama. Senti que deveria falar aquilo na hora. Depois vi que tinha uma Bíblia no painel do carro, peguei ela na tentativa de encontrar o nome dele ou um telefone de contato.
E ele respondia?
Não conseguia falar, até tentava. Perguntei se tinha sido assalto, ele fez um sinal com o dedo indicando que não.
Ficou assustada?
Muito. Nunca vi isso acontecer aqui. Nossa rotina é bem pacata, a rua é muito tranquila. Estou em choque até agora.