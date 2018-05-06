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Dois carros

Motorista dorme ao volante e provoca acidente na BR 262, em Cariacica

O motorista que provocou o acidente contou que vinha de Jucu, em Viana, onde havia jogado futebol e estava muito cansado

Publicado em 06 de Maio de 2018 às 20:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2018 às 20:21
Acidente no Trevo de Alto Lage, em Cariacica, na tarde deste domingo (06) Crédito: Siumara Gonçalves
Um motorista que dormiu ao volante provocou um acidente na tarde deste domingo (6) na BR 262, próximo ao trevo de Alto Lage, em Cariacica. Ele colidiu contra um carro onde havia cinco pessoas da mesma família e capotou. Ninguém ficou ferido com gravidade.
O homem de 30 anos, que estava sozinho no carro, contou que seguia na pista central no sentido Vitória quando dormiu ao volante e perdeu o controle do veículo. Ele acabou atingindo o carro conduzido por uma analista financeira, de 31 anos, que seguia na pista ao lado. Além dela, estavam no carro o filho, de 10 anos, os pais dela e a avó. Ninguém sofreu ferimentos graves.
O motorista que provocou o acidente contou que vinha de Jucu, em Viana, onde havia jogado futebol e estava muito cansado. Ele sofreu escoriações leves.
(Com informações de Siumara Gonçalves)

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