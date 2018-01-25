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Justiça

Motorista do Transcol que matou estudante é solto 23 dias após crime

O jovem foi esfaqueado depois que saiu do coletivo. Ele e o motorista haviam discutido pois a vítima entrou pela porta traseira do coletivo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 22:27

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 22:27

Jovem apareceu ensaguentado na frente de policiais na praça de Jucutuquara Crédito: Gazeta Online
Apenas 23 dias depois de assassinar o jovem João Vitor Lima Pacheco, de 18 anos, o motorista do Transcol David Loureiro de Souza ganhou a liberdade provisória. O caso aconteceu no último dia 21 de dezembro. O estudante foi assassinado com golpes de canivete, em Jucutuquara, Vitória. O motivo seria o fato de a vítima ter entrado pela porta de trás do coletivo (veja vídeo abaixo).
Mesmo após João Vitor pagar a passagem, quando ele foi descer no ponto onde ficaria, David foi atrás dele com um canivete, os dois entraram em luta corporal e o jovem acabou sendo morto.
Câmeras do coletivo flagraram momento da agressão
A decisão de soltar David tão pouco tempo após o crime foi tomada no dia 12 de janeiro deste ano, pelo juiz Marcos Pereira Sanches, da 1ª Vara Criminal de Vitória.
As únicas condições impostas pela Justiça para que o motorista permaneça em liberdade são a proibição de contato com as testemunhas e familiares da vítima, além do comparecimento a todos os atos processuais em que for intimado.
O advogado Marcelo Pacheco Machado, que ajuda os familiares de João Vitor, ressaltou que a sensação de impunidade tomou conta dos parentes do jovem.
Eles veem com muita consternação o fato de ter sido concedida a liberdade do assassino em tão pouco tempo. Eles sequer têm condições de ter um advogado para fazer o acompanhamento criminal. Eu acompanho a parte cível do processo. A sensação deles é de buscar Justiça, ver o assassino na cadeia, afirmou.
O tio do estudante, Manoel Selmo dos Santos Lima, de 40 anos, ressaltou as palavras do advogado e revelou indignação com essa liberdade concedida ao acusado.
A nossa família ficou muito chocada com a informação. A gente ainda não sabe o que fazer. Infelizmente essa nossa Justiça é falha. A gente está planejando uma manifestação. Esse cara não ficou preso nem um mês, disse.
Outro ponto abordado pelos familiares é a falta de auxílio da empresa responsável pelo ônibus em que estava João Vitor. Eles disseram que em hora nenhuma foram procurados.
Até o momento a empresa também não deu nenhum tipo de amparo, sequer fez uma ligação, nada. Ele era uma pessoa de boa índole, estava estagiando e estudando, ajudava muito a mãe dele, então a família fica muito chocada. Ninguém espera uma situação dessas, destacou Manoel Selmo.
O QUE DIZ A EMPRESA DE ÔNIBUS
A empresa responsável pelo ônibus que levava o jovem assassinado esteve e está solícita com o sentimento de perda da família. E está apurando e tomando providências internas sobre a conduta do motorista. A empresa ressalta ainda que repudia todo tipo de violência contra qualquer usuário do transporte público, e que lamenta o fato ocorrido.

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