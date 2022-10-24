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Suspeitos fugiram

Motorista de app é assaltado na Rodoviária e PM de folga troca tiros com suspeitos

Motorista de aplicativo aguardava passageiro quando foi abordado por dois assaltantes armados em uma motocicleta. Policial militar, que estava de folga aguardando a esposa, viu a ação e tentou conter os suspeitos, que reagiram

Publicado em 

24 out 2022 às 10:29

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 10:29

Motorista de aplicativo é assaltado e na Rodoviária de Vitória e PM de folga troca tiros com suspeitos
Motorista de aplicativo é assaltado e na Rodoviária de Vitória e PM de folga troca tiros com suspeitos Crédito: Fabrício Christ
Um motorista de aplicativo foi assaltado por dois homens armados em uma moto na Rodoviária de Vitória na noite deste domingo (23).
Um policial militar, que estava de folga e esperava a mulher dentro do carro no local de embarque e desembarque da rodoviária, viu o momento do assalto, saiu do carro e anunciou que era policial.
Os suspeitos não obedeceram a ordem e atiraram contra o policial, que revidou. Depois do confronto, os homens fugiram a pé empurrando a motocicleta em direção às escadarias do Bairro Ilha do Príncipe.
De acordo com a Polícia Militar, a moto utilizada pelos assaltantes foi abandonada e, em seguida, apreendida pelo militares. Segundo moradores, os homens fugiram pelo interior do bairro.
A Polícia Militar realizou buscas pelo bairro, mas até a publicação dessa reportagem nenhum suspeito havia sido foi encontrado. Em nota, a Ceturb-ES, que é responsável pela administração da Rodoviária, informa que o fato aconteceu volta das 22h30, e que a vigilância patrimonial da Rodoviária acionou a polícia, que esteve no local, mas os suspeitos não foram capturados.
O motorista de aplicativo, de 26 anos, teve o celular roubado. O caso foi registrado na Delegacia Regional de Vitória.
Com informações de João Brito, da TV Gazeta e do G1ES

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