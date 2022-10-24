Motorista de app é assaltado na Rodoviária e PM de folga troca tiros com suspeitos

Motorista de aplicativo é assaltado e na Rodoviária de Vitória e PM de folga troca tiros com suspeitos Crédito: Fabrício Christ

Um motorista de aplicativo foi assaltado por dois homens armados em uma moto na Rodoviária de Vitória na noite deste domingo (23).

Um policial militar, que estava de folga e esperava a mulher dentro do carro no local de embarque e desembarque da rodoviária, viu o momento do assalto, saiu do carro e anunciou que era policial.

Os suspeitos não obedeceram a ordem e atiraram contra o policial, que revidou. Depois do confronto, os homens fugiram a pé empurrando a motocicleta em direção às escadarias do Bairro Ilha do Príncipe.

De acordo com a Polícia Militar, a moto utilizada pelos assaltantes foi abandonada e, em seguida, apreendida pelo militares. Segundo moradores, os homens fugiram pelo interior do bairro.

A Polícia Militar realizou buscas pelo bairro, mas até a publicação dessa reportagem nenhum suspeito havia sido foi encontrado. Em nota, a Ceturb-ES, que é responsável pela administração da Rodoviária, informa que o fato aconteceu volta das 22h30, e que a vigilância patrimonial da Rodoviária acionou a polícia, que esteve no local, mas os suspeitos não foram capturados.

O motorista de aplicativo, de 26 anos, teve o celular roubado. O caso foi registrado na Delegacia Regional de Vitória.