Motorista de aplicativo tem arma apontada para a cabeça em assalto na Serra

Motorista foi abandonado só de cueca em um trevo na Rodovia do Contorno Crédito: Internauta

Um motorista de aplicativo, de 24 anos, viveu momentos de terror na noite desta terça-feira (13). O homem chegou a ficar mais de uma hora refém de dois criminosos, que o abandonaram somente de cueca em um trevo da Rodovia do Contorno, na Serra

O assalto terminou em uma perseguição policial com troca de tiros entre militares e criminosos. O veículo foi recuperado, mas nenhum dos suspeitos foi preso.

A vítima, que mora em Eunápolis, na Bahia contou que é caminhoneiro e estava passando férias na casa de familiares. Há cerca de uma semana começou a dirigir para o aplicativo para ganhar uma renda extra durante o tempo livre.

Por volta das 22h40, o motorista recebeu a chamada para uma corrida com destino a Goiabeiras, em Vitória, e buscou os passageiros na avenida principal de Carapina Grande.

Os dois rapazes aparentavam ter entre 24 e 27 anos, estavam bem vestidos, de roupa social. Parecia que iam para uma festa, eu não desconfiei de nada, disse o motorista.

Tudo correu bem até chegarem ao destino. No local, o motorista encerrou a viagem e os criminosos então anunciaram o assalto, por volta de 23h30.

A vítima contou que um dos criminosos ficou durante todo o percurso com uma arma apontada para a cabeça da vítima. Enquanto dirigia, o segundo criminoso também ostentava uma arma apoiada no colo.

Os bandidos perguntaram ao motorista se o carro, um Prisma Joy, de cor preta, possuía algum sistema que dificultasse a fuga. Eles só me perguntaram se o carro tinha corta corrente. Eu disse que não e eles disseram que iriam testar, mas que se o carro não pegasse, eles me matariam, contou.

No caminho, os criminosos disseram à vítima que usariam o veículo para resgatar um amigo e abandonariam o carro no dia seguinte perto do Moxuara.

Quando chegaram na Rodovia do Contorno, em um trevo, os criminosos retiraram o motorista do veículo e o mandaram tirar as roupas.

A vítima foi revistada e abandonada, de cueca, na rodovia. Os criminosos seguiram sentido Serra e jogaram as roupas a cerca de 500 metros de onde abandonaram o motorista de aplicativo.

Os criminosos levaram, além do carro, o celular do motorista e R$ 380 que ele havia recebido pelas corridas anteriores.

PERSEGUIÇÃO

Após ser abandonado pelos criminosos, o homem recolheu as roupas e procurou ajuda em um posto de combustíveis. Alguns caminhoneiros que estavam no local chamaram a polícia, que chegou no local cerca de 45 minutos depois.

Um primo da vítima, que era dono do veículo, também foi até o local. Lá ele rastreou o carro usando um aplicativo de celular e descobriu que os criminosos estavam em um posto de combustíveis de Jardim Limoeiro, também na Serra.

A viatura seguiu para o local. Enquanto acompanhava a viatura, o primo da vítima resolveu fazer uma nova busca. Nesse momento descobriu que os bandidos já estariam no bairro André Carloni, na Serra.

Imediatamente os dois fizeram um retorno e foram em direção ao veículo. No caminho, se depararam com outra viatura e pediram apoio.

TIROS

Ao avistar o veículo, no bairro André Carloni, os policiais pediram apoio à outras viaturas e iniciaram uma perseguição.

Assim que perceberam que estavam sendo seguidos pela polícia, os criminosos fugiram até a Avenida Alpheu Ribeiro, em Carapina Grande.

Os bandidos chegaram a uma região de mata, próximo a um cemitério da região, desceram do veículo e abriram fogo contra os militares. Foram aproximadamente 5 disparos.

Em resposta ao ataque, os policiais atiraram contra os bandidos, tendo um militar atirado 8 vezes e o outro 10. Os bandidos, porém, conseguiram entrar na mata fechada e fugiram do local.

O veículo foi revistado pelos militares e nada foi encontrado. Ninguém se feriu. O carro foi recolhido pela polícia e, em seguida, devolvido ao proprietário.