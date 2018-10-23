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Crime

Motorista de aplicativo e passageiro são baleados em Vitória

O carro em que estavam - um Punto - foi abordado por duas pessoas em uma moto próximo à entrada do bairro Resistência, no sentido Maruípe
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2018 às 18:25

Publicado em 23 de Outubro de 2018 às 18:25

Motorista de aplicativo e passageiro são baleados por motociclistas na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória Crédito: Glacieri Carrareto
Um motorista de aplicativo e um passageiro foram baleados por motociclistas armados por volta das 14h30 desta terça-feira (23) na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória.
O carro em que estavam - um Punto - foi abordado por duas pessoas em uma moto próximo à entrada do bairro Resistência, no sentido Maruípe. Logo após a ação, eles atiraram contra o veículo e atingiram o motorista e um dos passageiros. Ao todo, havia quatro passageiros no carro.
As vítimas foram socorridas, mas não há informações sobre o local para onde foram levadas e o estado de saúde delas.
A perícia da Polícia Civil foi acionada para atender a ocorrência.
> Roubo e perseguição termina em morte em Venda Nova do Imigrante

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