Motorista de aplicativo e passageiro são baleados em Vitória

Um motorista de aplicativo e um passageiro foram baleados por motociclistas armados por volta das 14h30 desta terça-feira (23) na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória.
O carro em que estavam - um Punto - foi abordado por duas pessoas em uma moto próximo à entrada do bairro Resistência, no sentido Maruípe. Logo após a ação, eles atiraram contra o veículo e atingiram o motorista e um dos passageiros. Ao todo, havia quatro passageiros no carro.
As vítimas foram socorridas, mas não há informações sobre o local para onde foram levadas e o estado de saúde delas.
A perícia da Polícia Civil foi acionada para atender a ocorrência.