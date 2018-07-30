Motorista de aplicativo e passageiro são baleados em Cariacica

Motorista de aplicativo é passageiro são baleados em Cariacica Crédito: Marcelo Prest

Um motorista de aplicativo e um passageiro foram baleados no final da manhã desta segunda-feira (30), na Rua Vasco da Gama, em Boa Sorte, Cariacica.

Segundo informações da Polícia Militar, o motorista de aplicativo teria recebido um chamado para buscar uma pessoa no bairro. Assim que o passageiro entrou no carro, um Honda Fit prata, uma moto, Honda CG 125 vermelha, com dois bandidos, se aproximou e fechou a passagem do veículo.

O criminoso que estava na garupa desceu da moto, deu a volta no carro e fez disparos em direção ao carona, que seria o alvos dos bandidos. Durante os disparos, o motorista de aplicativo foi baleado três vezes, sendo um tiro na região da clavícula e outros dois nas pernas. O motorista chegou a acelerar e a bater com o carro na moto.

O carona, que segundo a PM tem passagens pela polícia, foi atingido por cerca de 10 tiros. As vítimas foram socorridas por moradores do bairro para o PA de Alto Lage e, porteriormente, foram transferidas para o Hospital São Lucas, em Vitória.

Os criminosos percorreram alguns metros com a motocicleta e depois abandonaram o veículo. Eles ainda não foram identificados.