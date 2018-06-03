Motorista de aplicativo é morto com oito tiros na Serra

Rafael Torquato Carvalho, 32, foi morto em frente à casa onde morava, em Serra Dourada III, na Serra, neste sábado (02) Crédito: Arquivo Pessoal

Um motorista de aplicativo foi assassinado com oito tiros enquanto lavava o próprio carro na frente de casa, em Serra Dourada III, na Serra, no início da noite deste sábado (02).

De acordo com informações do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), Rafael Torquato Carvalho, 32, foi surpreendido por dois homens em uma moto. O carona desceu do veículo e abriu fogo contra Rafael.

Os vizinhos tentaram socorrer o rapaz para o Hospital Jayme dos Santos Neves, entretanto, o motorista faleceu durante o percurso. De acordo com familiares, Rafael trabalhava como motorista há 1 ano e meio e lavava carros para complementar a renda.

O crime vai ser investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) da Serra.