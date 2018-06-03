Um motorista de aplicativo foi assassinado com oito tiros enquanto lavava o próprio carro na frente de casa, em Serra Dourada III, na Serra, no início da noite deste sábado (02).
De acordo com informações do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), Rafael Torquato Carvalho, 32, foi surpreendido por dois homens em uma moto. O carona desceu do veículo e abriu fogo contra Rafael.
Os vizinhos tentaram socorrer o rapaz para o Hospital Jayme dos Santos Neves, entretanto, o motorista faleceu durante o percurso. De acordo com familiares, Rafael trabalhava como motorista há 1 ano e meio e lavava carros para complementar a renda.
O crime vai ser investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) da Serra.
Motorista de aplicativo é morto com oito tiros na Serra