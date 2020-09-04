Motorista de aplicativo é baleado em tentativa de latrocínio em Cariacica

Viaturaa da Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva

Um motorista de aplicativo, de 20 anos, foi baleado na perna durante uma tentativa de latrocínio, em Cariacica , na noite desta quinta-feira (3). O crime aconteceu na Rua Bigodinho, no bairro São Conrado. A vítima foi socorrida e levada para o Pronto Atendimento de Alto Lage. Os bandidos fugiram levando o carro.

De acordo com informações da TV Gazeta, a vítima contou à polícia que havia acabado de deixar uma passageira no bairro São Conrado, em Cariacica, e que quando manobrava o veículo foi abordada por dois bandidos armados.

Os homens obrigaram o motorista a sair do veículo e entregar os pertences. Ele contou que entregou o celular e um dos bandidos decidiu revistá-lo. Quando o bandido colocou a mão no bolso do jovem, ele se assustou, colocou a mão junto a do suspeito e, nesse momento, foi baleado na perna.