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No bairro São Conrado

Motorista de aplicativo é baleado em tentativa de latrocínio em Cariacica

O crime aconteceu na noite desta quinta-feira (3). O motorista foi socorrido e levado para o PA de Alto Lage. Os suspeitos fugiram com o carro

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 07:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 07:52
Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Civil
Viaturaa da Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva
Um motorista de aplicativo, de 20 anos, foi baleado na perna durante uma tentativa de latrocínio, em Cariacica, na noite desta quinta-feira (3). O crime aconteceu na Rua Bigodinho, no bairro São Conrado. A vítima foi socorrida e levada para o Pronto Atendimento de Alto Lage. Os bandidos fugiram levando o carro.
De acordo com informações da TV Gazeta, a vítima contou à polícia que havia acabado de deixar uma passageira no bairro São Conrado, em Cariacica, e que quando manobrava o veículo foi abordada por dois bandidos armados.

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Os homens obrigaram o motorista a sair do veículo e entregar os pertences. Ele contou que entregou o celular e um dos bandidos decidiu revistá-lo. Quando o bandido colocou a mão no bolso do jovem, ele se assustou, colocou a mão junto a do suspeito e, nesse momento, foi baleado na perna.
Os bandidos fugiram levando carro, celular e demais pertences do motorista de aplicativo. Ele foi socorrido por moradores e levado para o PA de Alto Lage. Até o momento, não há informação sobre a prisão dos suspeitos.

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