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Vitória

Motorista de aplicativo é assaltado em Jardim da Penha

A vítima relata que foi rendida com um golpe de gravata, pelo jovem que estava no banco de trás do veículo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2018 às 14:10

Publicado em 09 de Março de 2018 às 14:10

Motorista de aplicativo é assaltado em Jardim da Penha Crédito: Bernardo Coutinho
Um motorista de aplicativo de transporte, de 46 anos, foi assaltado na noite desta quinta-feira (08), em Jardim da Penha, Vitória. A vítima contou que estava em Laranjeiras, na Serra, quando foi solicitada pelo aplicativo 99 Pop para uma corrida. Quando chegou ao local combinado, ele pegou os passageiros, dois homens e uma mulher, em frente a um supermercado. O destino era o bairro Jardim da Penha. O motorista conta que em nenhum momento desconfiou de que pudesse ser assaltado. Chegando no destino, os criminosos anunciaram assalto. Um deles estava sentado no banco do carona, enquanto a mulher e o outro rapaz seguiam no banco de trás.
A vítima relata que foi rendida com um golpe de gravata pelo jovem que estava no banco de trás do veículo. O bandido, que estava armado com uma faca, mandou que o motorista ficasse quieto e trocasse de lugar com o comparsa, passando para o banco do carona.
Os criminosos rodaram com ele por cerca de 40 minutos e diziam que queriam apenas dinheiro e o carro da vitima, um Agile de cor prata. Já na região da rodoviária de Vitória, os suspeitos abandonaram o motorista e fugiram levando o carro, dois celulares em cerca de R$ 200 em dinheiro, das corridas que o motorista tinha feito. Cerca de uma hora depois o carro dele foi encontrado abandonado no bairro Caratoíra.

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