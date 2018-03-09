Motorista de aplicativo é assaltado em Jardim da Penha Crédito: Bernardo Coutinho

Um motorista de aplicativo de transporte, de 46 anos, foi assaltado na noite desta quinta-feira (08), em Jardim da Penha, Vitória. A vítima contou que estava em Laranjeiras, na Serra, quando foi solicitada pelo aplicativo 99 Pop para uma corrida. Quando chegou ao local combinado, ele pegou os passageiros, dois homens e uma mulher, em frente a um supermercado. O destino era o bairro Jardim da Penha. O motorista conta que em nenhum momento desconfiou de que pudesse ser assaltado. Chegando no destino, os criminosos anunciaram assalto. Um deles estava sentado no banco do carona, enquanto a mulher e o outro rapaz seguiam no banco de trás.

A vítima relata que foi rendida com um golpe de gravata pelo jovem que estava no banco de trás do veículo. O bandido, que estava armado com uma faca, mandou que o motorista ficasse quieto e trocasse de lugar com o comparsa, passando para o banco do carona.