Motorista dá carona em Nova Venécia e vira refém por 8h

Fachada da 4ª Delegacia Regional, em Cariacica, onde a ocorrência foi registrada Crédito: Wagner Martins | TV Gazeta | Arquivo

Um técnico em manutenção, 43 anos, teve o carro roubado e ficou em poder dos criminosos por cerca de oito horas, na noite de domingo (10). A vítima conta que deu carona aos bandidos e foi rendido no meio do caminho. O assalto ocorreu no município de Nova Venécia, na região Noroeste do Espírito Santo, e a vítima foi abandonada em Cariacica, na região Metropolitana de Vitória.

A vítima relata que, por volta das 16h30 de domingo, estava em um bar no distrito de Bicuiba, em Venda Nova do Imigrante, região Serrana. No local, encontrou com um conhecido que estava acompanhado por dois homens. Um deles abordou o técnico em manutenção quando ele deixava o local pedindo uma até o bairro São Pedro, onde supostamente iria encontrar a irmã.

Sem desconfiar, a vítima deu carona aos três suspeitos e no meio da viagem, na altura de Nova Venécia, foi surpreendida com o anúncio do assalto. Segundo o técnico, um dos bandidos estava armado e o obrigou a descer do veículo, um Crossfox prata, e a entrar no porta-malas do veículo.

Eles ficaram rodando por horas comigo dentro do porta-malas. Não conseguia ouvir o que diziam, mas senti por diversas vezes o cheiro de cigarro, conta o técnico em manutenção.

Após rodar com ele, os criminosos abandonaram o homem em uma estrada de chão, em Cariacica, por volta da meia-noite. O local era muito deserto, não sei em qual bairro eu estava. Assim que me deixaram, eu vi um casal passando de carro e pedi socorro. Foi então, que acionamos a polícia.

A vítima foi levada para a 4ª Delegacia Regional, em Cariacica, onde a ocorrência foi registrada. Eu só rezava e pedia a Deus que tudo acabasse bem. Foi horrível, quero esquecer tudo isso. Nunca passou pela minha cabeça que fossem fazer uma coisa dessas. Tive medo de morrer, desabafou a vítima.