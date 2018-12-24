Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Itapemirim

Motorista bêbado é preso após tentar agredir agente da PRF na BR 101

O homem, de 33 anos, estava sob efeito de álcool e foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) trafegando em zig-zag na rodovia

Publicado em 24 de Dezembro de 2018 às 12:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2018 às 12:24
Policial aposentado morre após atropelamento em Cachoeiro e família opta por doação de córneas Crédito: Arquivo Pessoal
O condutor de um veículo VW Bora foi preso na noite deste domingo (23), por volta das 23h50, no Km 414 da BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O homem, de 33 anos, estava sob efeito de álcool e foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) trafegando em zig-zag na rodovia.
A PRF informou que o condutor foi parado por policiais, que solicitaram que o condutor descesse do veículo, momento em que identificaram que ele estava visivelmente embriagado, com olhos vermelhos, sem conseguir verbalizar e se manter em pé. O homem foi convidado a realizar o teste de etilômetro, mas o mesmo se negou.
Durante a abordagem, foi solicitado que o motorista aguardasse as consultas policiais. Ele retornou para o veículo e tentou fugir do local, sendo impedido pelos policiais.
Ainda segundo a PRF, ao ser informado de que seria conduzido ao DPJ, o homem ficou agressivo e resistiu a prisão dizendo que ninguém poderia prendê-lo, pois estava embriagado, mas não havia soprado o bafômetro. Ele ainda tentou dar socos e empurrou os policiais. O homem precisou ser algemado e colocado no cofre da viatura.
Foi feito contato com familiares e compareceram na PRF a mãe e o irmão do condutor, que informaram que ele é trabalhador, mas que realmente estava "fora de si devido a bebedeira".
O condutor foi encaminhado à Polícia Civil de Itapemirim-ES, e o veículo, apreendido.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora
Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026
Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados