Motorista bêbado é preso após tentar agredir agente da PRF na BR 101

Policial aposentado morre após atropelamento em Cachoeiro e família opta por doação de córneas Crédito: Arquivo Pessoal

O condutor de um veículo VW Bora foi preso na noite deste domingo (23), por volta das 23h50, no Km 414 da BR 101, em Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. O homem, de 33 anos, estava sob efeito de álcool e foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) trafegando em zig-zag na rodovia.

A PRF informou que o condutor foi parado por policiais, que solicitaram que o condutor descesse do veículo, momento em que identificaram que ele estava visivelmente embriagado, com olhos vermelhos, sem conseguir verbalizar e se manter em pé. O homem foi convidado a realizar o teste de etilômetro, mas o mesmo se negou.

Durante a abordagem, foi solicitado que o motorista aguardasse as consultas policiais. Ele retornou para o veículo e tentou fugir do local, sendo impedido pelos policiais.

Ainda segundo a PRF, ao ser informado de que seria conduzido ao DPJ, o homem ficou agressivo e resistiu a prisão dizendo que ninguém poderia prendê-lo, pois estava embriagado, mas não havia soprado o bafômetro. Ele ainda tentou dar socos e empurrou os policiais. O homem precisou ser algemado e colocado no cofre da viatura.

Foi feito contato com familiares e compareceram na PRF a mãe e o irmão do condutor, que informaram que ele é trabalhador, mas que realmente estava "fora de si devido a bebedeira".