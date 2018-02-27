Motorista bate carro roubado e abandona veículo na Curva no Saldanha

Um Renault Logan, de placas MRK 7569, Cariacica, foi encontrado batido e abandonado na Curva do Saldanha, na Avenida Vitória, em Vitória, no sentido Jucutuquara. A pessoa que conduzia o carro teria batido no poste e fugido do local.
De acordo com Polícia Militar, o veículo consta no sistema como roubado. Uma viatura da PM está no local aguardando um guincho para a retirada do carro, que será levado para a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). O proprietário do Logan será acionado para fazer a liberação do veículo.