Motorista alcoolizado é detido com carro roubado na BR 101

Homem foi detido embriagado, com a CNH suspensa e o veículo tinha registro por furto e roubo Crédito: Divulgação | PRF

Um homem embriagado foi detido com um carro roubado e ainda com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa, na noite de sábado (29), no quilômetro 414,0 da BR 101, em Itapemirim, no Sul do Estado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele conduzia o veículo, modelo Toyota Hilux, quando foi abordado por uma equipe. Ao pedir a CNH, o acusado teria apresentado um certificado de registro (CRV).

Ao checar no sistema, os agentes constataram que o veículo possuía registro por furto e roubo, na cidade de Luiziânia, em Goiás.