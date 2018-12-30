Motorista alcoolizado é detido com carro roubado na BR 101

Um homem embriagado foi detido com um carro roubado e ainda com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa, na noite de sábado (29), no quilômetro 414,0 da BR 101, em Itapemirim, no Sul do Estado.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele conduzia o veículo, modelo Toyota Hilux, quando foi abordado por uma equipe. Ao pedir a CNH, o acusado teria apresentado um certificado de registro (CRV).
Ao checar no sistema, os agentes constataram que o veículo possuía registro por furto e roubo, na cidade de Luiziânia, em Goiás.
O homem fez o teste do bafômetro e foi constatado 0,23 m/l. Ele foi detido e conduzido para a Delegacia de Polícia Judiciária de Itapemirim.