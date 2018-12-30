Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Itapemirim

Motorista alcoolizado é detido com carro roubado na BR 101

O condutor ainda estava com a CNH suspensa. Ele foi detido e encaminhado Delegacia de Polícia Judiciária de Itapemirim
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2018 às 17:36

Publicado em 30 de Dezembro de 2018 às 17:36

Homem foi detido embriagado, com a CNH suspensa e o veículo tinha registro por furto e roubo Crédito: Divulgação | PRF
Um homem embriagado foi detido com um carro roubado e ainda com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa, na noite de sábado (29), no quilômetro 414,0 da BR 101, em Itapemirim, no Sul do Estado. 
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele conduzia o veículo, modelo Toyota Hilux, quando foi abordado por uma equipe. Ao pedir a CNH, o acusado teria apresentado um certificado de registro (CRV). 
Ao checar no sistema, os agentes constataram que o veículo possuía registro por furto e roubo, na cidade de Luiziânia, em Goiás. 
O homem fez o teste do bafômetro e foi constatado 0,23 m/l. Ele foi detido e conduzido para a Delegacia de Polícia Judiciária de Itapemirim. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados