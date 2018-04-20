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Foi socorrido, mas não resistiu

Motociclista morre após acidente com caminhão em Linhares

O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (19), no cruzamento da Avenida República com a Rua João Gama, bairro Interlagos

Publicado em 20 de Abril de 2018 às 13:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2018 às 13:54
A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Rio Doce, mas não resistiu Crédito: Amabily Caliman
Um motociclista morreu após uma colisão com um caminhão no bairro Interlagos, em Linhares, Norte do Estado. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (19), no cruzamento da Avenida República com a Rua João Gama.
A suspeita é de que o motorista tenha desrespeitado a sinalização, porque, segundo a Polícia Militar, havia uma placa de "pare" na avenida onde ele trafegava. A PM informou que ele permaneceu no local e acionou o Corpo de Bombeiros. A vítima, Elias Loyola Boldrini, de 20 anos, foi socorrida, mas morreu ao dar entrada no Hospital Rio Doce.
O caminhoneiro foi submetido ao teste do bafômetro, que não acusou ingestão de bebida alcoólica. Ele foi conduzido à 16ª Delegacia Regional de Linhares. A Polícia Civil não informou se o motorista foi autuado nem se permaneceu detido ou foi liberado.
 

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