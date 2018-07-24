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Mimoso do Sul

Motociclista morre ao bater de frente com van na BR 101

Vítima, ainda sem identificação, bateu de frente com uma van e morreu no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 19:37

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 19:37

Um motociclista, ainda não identificado, morreu ao bater em uma van na BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Estado, na tarde desta terça-feira (24). Segundo a Eco101, o sentido Sul no km 442 foi interditado devido a colisão.
De acordo com o Centro de Controle Operacional da concessionária, a colisão entre uma Sprinter e uma moto deixou o tráfego em sistema pare e siga.
Testemunhas no local contaram que a batida aconteceu em frente a um posto de combustíveis. O motociclista teria feito uma ultrapassagem e batido de frente com a van. Ele morreu no local e o corpo será encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O motorista da van não ficou ferido. Equipes estão no trecho para sinalização do trânsito.

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