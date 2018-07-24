Motociclista morre ao bater de frente com van na BR 101

Um motociclista, ainda não identificado, morreu ao bater em uma van na BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Estado, na tarde desta terça-feira (24). Segundo a Eco101, o sentido Sul no km 442 foi interditado devido a colisão.
De acordo com o Centro de Controle Operacional da concessionária, a colisão entre uma Sprinter e uma moto deixou o tráfego em sistema pare e siga.
Testemunhas no local contaram que a batida aconteceu em frente a um posto de combustíveis. O motociclista teria feito uma ultrapassagem e batido de frente com a van. Ele morreu no local e o corpo será encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O motorista da van não ficou ferido. Equipes estão no trecho para sinalização do trânsito.