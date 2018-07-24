Motociclista morre ao bater de frente com van na BR 101

Um motociclista, ainda não identificado, morreu ao bater em uma van na BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Estado, na tarde desta terça-feira (24). Segundo a Eco101, o sentido Sul no km 442 foi interditado devido a colisão.

De acordo com o Centro de Controle Operacional da concessionária, a colisão entre uma Sprinter e uma moto deixou o tráfego em sistema pare e siga.