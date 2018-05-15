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Motociclista grava momento em que é assaltado e baleado no RJ

O vídeo mostra quando a vítima é abordada por dois homens, um deles armados, em uma moto durante o trajeto

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 19:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2018 às 19:01
Motociclista registrou toda a ação dos bandidos Crédito: Reprodução
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um homem teve a moto roubada, na manhã desta terça-feira (15), na Avenida Marechal Rondon, no Rocha, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A ação foi toda registrada por uma câmera, instalada no capacete do motociclista.
O vídeo mostra quando a vítima é abordada por dois homens, um deles armados, em uma moto durante o trajeto. É possível ouvir o bandido ameaçando a vítima: "se estiver armado você vai morrer".
VEJA VÍDEO
Em seguida, o motociclista para o veículo próximo a calçada e ainda é agredido por um dos bandidos, que dá uma coronhada na vítima, por demorar a descer da moto. O assaltante faz um disparo que acerta as duas pernas, uma delas atingida de raspão. O projétil atravessou a outra perna.
Após a fuga dos assaltantes, o motociclista mesmo ferido segue até um carro. O motorista que passava pelo local o socorre e leva para o Hospital municipal Salgado Filho, no Méier. Segundo a Secretaria municipal de Saúde, a vítima chegou às 10h20 na unidade, onde permanece em observação.

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