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Cariacica

Motociclista é espancado durante assalto na Rodovia Leste-Oeste

Um jovem de 26 anos foi abordado quando seguia de moto pela rodovia. Os ladrões fugiram levando o veículo

Publicado em 27 de Agosto de 2019 às 04:43

Rachel Martins

Rachel Martins

Publicado em 

27 ago 2019 às 04:43
Homem é levado para rodovia Leste-Oeste e é baleado na mão após suspeita de roubo Crédito: Carlos Palito | TV Gazeta
Um jovem de 26 anos foi espancado com pauladas durante um assalto na Rodovia Leste-Oeste, no bairro Campo Belo, em Cariacica, por volta das 19h desta segunda-feira (26). Ele reagiu às agressões mas não conseguiu impedir que os bandidos fugissem com a moto CBR 250, celular e outros pertences.
O jovem contou à Polícia Militar que trabalha como oficial impermeabilizador em Vila Velha. Ele seguia do trabalho para casa, pela Rodovia Leste-Oeste, quando vários bandidos entraram na frente da moto e o obrigaram a parar o veículo.
Ele foi atacado a pauladas, reagiu, mas os bandidos conseguiram fugir levando a moto, o celular e outros pertences. A vítima conseguiu ajuda em uma igreja e foi levado pelo pai até o pronto Atendimento de Arlindo Villlaschi.
A ocorrência foi registrada por militares da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar. A vítima informou que a motocicleta estava alienada. 
Motociclista é espancado durante assalto na Rodovia Leste-Oeste

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