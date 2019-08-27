Um jovem de 26 anos foi espancado com pauladas durante um assalto na Rodovia Leste-Oeste, no bairro Campo Belo, em Cariacica, por volta das 19h desta segunda-feira (26). Ele reagiu às agressões mas não conseguiu impedir que os bandidos fugissem com a moto CBR 250, celular e outros pertences.
O jovem contou à Polícia Militar que trabalha como oficial impermeabilizador em Vila Velha. Ele seguia do trabalho para casa, pela Rodovia Leste-Oeste, quando vários bandidos entraram na frente da moto e o obrigaram a parar o veículo.
Ele foi atacado a pauladas, reagiu, mas os bandidos conseguiram fugir levando a moto, o celular e outros pertences. A vítima conseguiu ajuda em uma igreja e foi levado pelo pai até o pronto Atendimento de Arlindo Villlaschi.
A ocorrência foi registrada por militares da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar. A vítima informou que a motocicleta estava alienada.
Motociclista é espancado durante assalto na Rodovia Leste-Oeste