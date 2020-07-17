Motociclista é baleado após reagir a assalto em Cariacica

Homem foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um motociclista de 45 anos foi baleado após reagir a um assalto na noite desta quinta-feira (16) em Cariacica . De acordo com informações da Polícia Civil , o homem foi baleado na barriga e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (antigo São Lucas), em Vitória.

A tentativa de assalto aconteceu pouco depois das 18 horas. Segundo a polícia, o homem passava de moto por uma das ruas do bairro Porto de Cariacica quando foi abordado pelo assaltante, que estava a pé.

Ao se recusar a entregar a moto, ele acabou sendo atingido por um disparo. O socorro foi prestado por frequentadores de uma pizzaria que fica próxima ao local em que o crime ocorreu.

Até a manhã desta sexta-feira (17) não havia informações sobre o estado de saúde da vítima e localização do criminoso.