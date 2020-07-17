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Motociclista é baleado após reagir a assalto em Cariacica

Segundo a polícia, o homem passava de moto por uma das ruas do bairro Porto de Cariacica quando foi abordado pelo assaltante, que estava a pé
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2020 às 10:16

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 10:16

Mulheres estão internadas no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória
Homem foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um motociclista de 45 anos foi baleado após reagir a um assalto na noite desta quinta-feira (16) em Cariacica. De acordo com informações da Polícia Civil, o homem foi baleado na barriga e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (antigo São Lucas), em Vitória.
A tentativa de assalto aconteceu pouco depois das 18 horas. Segundo a polícia, o homem passava de moto por uma das ruas do bairro Porto de Cariacica quando foi abordado pelo assaltante, que estava a pé.
Ao se recusar a entregar a moto, ele acabou sendo atingido por um disparo. O socorro foi prestado por frequentadores de uma pizzaria que fica próxima ao local em que o crime ocorreu.
Até a manhã desta sexta-feira (17) não havia informações sobre o estado de saúde da vítima e localização do criminoso.

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