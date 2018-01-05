Motociclista é assaltado enquanto esperava semáforo abrir

O crime aconteceu no bairro Sernamby, em São Mateus, na região Norte do Estado Crédito: Fernando Madeira

Um motociclista foi assaltado ao parar no semáforo em São Mateus, na região Norte do Estado, na noite desta quinta-feira (4). Os criminosos levaram a moto da vítima.

Segundo a polícia, a vítima relatou aos militares que aguardava o semáforo abrir na Rua Mons Guilherme Schmitz, no bairro Sernamby, quando foi abordado por dois homens em outra moto.

O carona desceu da garupa com uma arma na mão e anunciou o assalto. O criminoso exigiu que a vítima entregasse a moto.

O motociclista não reagiu à ação dos criminosos e entregou o veículo. O suspeito subiu na moto e os dois bandidos fugiram sentido ao bairro Seac. Ainda de acordo com a vítima, eles eram morenos, baixos, magros e vestiam bermuda e camisa de cor preta.

A polícia fez buscas na região, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado.