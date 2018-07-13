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Cachoeiro de Itapemirim

Motociclista bate em viatura da polícia durante perseguição no ES

Motociclista e carona fugiram e batem com viatura policial no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 12 de Julho de 2018 às 22:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2018 às 22:25
Um motociclista e o carona bateram contra uma viatura da Polícia Militar no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta quinta-feira (12). Eles fugiram dos militares e um cerco tático foi montado na cidade.
Segundo a Polícia Militar, os dois indivíduos foram avistados em atitude suspeita, ambos com mochilas nas costas a bordo de uma motocicleta. Quando a equipe fez a abordagem, os suspeitos fugiram em alta velocidade.
No cerco tático, os suspeitos acabaram batendo em uma viatura, na Avenida Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado. Durante buscas pessoais nada ilegal foi encontrado, no entanto, um deles possuía um mandado de prisão.
Dupla de moto acabou batendo na viatura da polícia em Cachoeiro Crédito: Internet
Ferido, o adolescente foi encaminhado a um hospital para atendimento médico. Depois, os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional de Cachoeiro.

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